Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Bugün hangi diziler, tv'neler var? 19 Mart 2022 Cumartesi KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

#Bugün Hangi Diziler VAR#TV YAYIN AKIŞI#19 Mart 2022 Cumartesi KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı

19 Mart 2022 Cumartesi tv yayın akışı televizyon severler tarafından takip ediliyor. Bugün tv'de sevilen dizilerin yanı sıra show programları da kanallarda yayınlanacak. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 19 Mart 2022 Cumartesi KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

1/8Bugün hangi diziler, tvneler var 19 Mart 2022 Cumartesi KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi

Sevilen diziler ve programlar bugün tüm kanalların tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, 19 Mart 2022 Cumartesi KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi...

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:00 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Yerli Sinema Hayat Sevince Güzel

15:45 En Güzel Bölüm

10:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Yabancı Sinema Tünel

22:45 Yabancı Sinema Tünel

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

02:15 Napoli’nin Sırrı

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Kardeşlerim13:30 Bir Zamanlar Çukurova16:30 Adı Sevgi19:00 ATV Ana Haber20:00 Kardeşlerim00:20 Yalnız Kurt

6/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

09:50 Yerli Sinema Bulmaca Kulesi

11:40 Tozkoparan İskender

13:00 Masumlar Apartmanı

16:15 Yerli Sinema İhtiyar Kurtlar

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

7/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Evlilik Hakkında Her Şey

15:45 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 4

22:30 Mahkum

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Kırmızı Oda

15:00 Yerli Sinema

17:30 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bugün Hangi Diziler VAR#TV YAYIN AKIŞI#19 Mart 2022 Cumartesi KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı