Bugün hangi diziler, tv'neler var? 19 Mart 2022 Cumartesi KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

Sevilen diziler ve programlar bugün tüm kanalların tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, 19 Mart 2022 Cumartesi KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi...
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:00 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Yerli Sinema Hayat Sevince Güzel
15:45 En Güzel Bölüm
10:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Yabancı Sinema Tünel
22:45 Yabancı Sinema Tünel
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
02:15 Napoli’nin Sırrı
10:00 Kardeşlerim13:30 Bir Zamanlar Çukurova16:30 Adı Sevgi19:00 ATV Ana Haber20:00 Kardeşlerim00:20 Yalnız Kurt
09:50 Yerli Sinema Bulmaca Kulesi
11:40 Tozkoparan İskender
13:00 Masumlar Apartmanı
16:15 Yerli Sinema İhtiyar Kurtlar
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
15:45 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 4
22:30 Mahkum
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Kırmızı Oda
15:00 Yerli Sinema
17:30 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra