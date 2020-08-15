Bugün gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar? 15 Ağustos 2020 Canlı ve anlık altın takip ekranı - Altın fiyatları temmuz raporu
Altın fiyatları ne kadar? sorusu altın piyasasında yaşanan anlık dalgalanmayla beraber yatırımcıların yanıt aradığı konulardan oldu. Bu hafta altının gram satış fiyatı yüzde 1,97 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde İstanbul Kapalıçarşı'da 461,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,70 liradan satıldı. Yatırımcıların güvenli liman olarak kabul ettiği altın fiyatları, canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranına yansıdı. İşte, 15 Ağustos 2020 güncel gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları ve altın fiyatlarının temmuz ayı raporu.
Altın fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu cumartesi günü de yakından takip ediliyor. Hem altın yatırımcıları hem de düğün-nişan gibi organizasyonlara katılacak olanlar, sık sık 'Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. Analistlerin haftalık değerlendirmesine göre, bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatı...
Güvenli liman olarak gördükleri altına yatırım yapan birçok kişi fiyatlardaki hareketlilikten dolayı sık sık altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Dün Gram altın, gün içerisinde en düşük 458.69 lirayı, en yüksek 463.52 lirayı; altının ons fiyatı ise gün içerisinde en yüksek 1962 doları, en düşük ise 1938 doları görmüştü. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.
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