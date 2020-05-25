Bugün EFT yapılıyor mu sorusu günün internette merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki bayram günlerinde EFT yapılıyor mu? EFT (Elektronik Fon Transferi), para transferi işlemlerinde kolaylık sağlıyor. Klasik para transfer yöntemi olan havaleye göre daha hızlı ve daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilen EFT, mesai saatleri dahilinde internet üzerinden dahi yapılabilmektedir. Peki, İBAN numarası ile gerçekleştirilen EFT nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, merak edilen konu hakkında bazı bilgiler
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Bayram ve mesai günlerinde farklı bankalara EFT ve diğer para gönderim işlemleri yapılamazken, çalıştığınız bankanın müşterileri arasında para transfer işlemi gerçekleştiriliyor. Yani aynı banka müşterileri bir birlerine para gönderimi yapabiliyorlar.
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EFT, son zamanların popüler para transfer sistemleri arasında yer alıyor. Klasik yöntemlere göre karmaşayı en aza indirgeyen EFT, bankamatik ve internet bankacılığı ile saniyeler içerisinde paranın başka bir hesaba geçmesine olanak sağlamaktadır. Peki, anlamı ve işlevi binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olan EFT nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EFT NEDİR?
TCMB'den alınan bilgilere göre EFT;
"TCMB’nin sahibi ve işleticisi olduğu Elektronik Fon Transfer (EFT) sistemi, Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. 1992 yılında kurulan EFT sisteminin 2000 yılında teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım ve donanımında önemli değişiklikler yapılmıştır. EFT sisteminde gerçekleşecek işlemlere ilişkin herhangi bir alt veya üst limit bulunmaması ve küçük tutarlı ödeme işlem adedinin toplam ödeme işlemleri içindeki payının oldukça yüksek olması, büyük tutarlı ve acil ödemelerin gerçekleşmesinde bir risk unsuru oluşturmaktaydı. Bu nedenle 7 Aralık 2012 tarihinde işlevsel bir ayrıma gidilerek, EFT sistemininmüşteriler arası TL aktarım sistemi ve bankalararası TL aktarım sistemi olmak üzere 2 bileşene ayrılması sağlanmıştır.
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Müşteriler arası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde hesaba ve isme yapılan müşteri ödemeleri, kamu ödemeleri, konut, iş yeri ve diğer kira ödemeleri, maaş ve kredi kartı ödemeleri gibi bankaların müşterileri adına gerçekleştirdikleri ödemeler, bankalararası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde ise bankaların birbirleri arasında gerçekleştirdikleri ödemeler ile yurt dışı finansal kuruluşlara sağladıkları muhabirlik hizmetlerine ilişkin bankacılık ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Mevcut durumda her iki bileşen de TCMB tarafından oluşturulan yazılımlarla hizmet vermektedir. Alacaklandırma esasına göre çalışan EFT sisteminde ödemeler bekletilmeden alıcılarına iletilmekte ve gün sonunda, gerçekleşmeyen emirler iptal edilmektedir."