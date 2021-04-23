Bugün EBA'da canlı ders olacak mı? 23 Nisan'da online ders sorularına yanıt
Eğitimlerine EBA üzerinden gerçekleştirilen canlı derslerle devam eden öğrenciler, 23 Nisan’da online ders olup olmadığını merak ediyor. Bir süredir 8.ve 12.sınıflar hariç uzaktan eğitim süreciyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA sistemi üzerinden online dersler devam ediyor. Peki, bugün EBA'da canlı ders olacak mı? 23 Nisan'da online ders sorularına yanıt
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl cuma gününe denk gelmesi nedeniyle öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim EBA canlı dersleriyle devam ediyor. Peki, bugün canlı dersler devam ediyor mu?
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BUGÜN ONLİNE DERS VAR MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatillerden biri. 23 Nisan'ın resmi tatil olmasından dolayı öğrenciler, kendilerine adanan bugünün keyfini çıkaracak. Canlı ders olmayacak ve okullar tatil olacak.
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ÇOCUKLARA ÖZEL 23 NİSAN KUŞAĞI
23 Nisan’ın anlam ve önemine özel olarak Da Vinci TV’de saat 14:00-20:00 arasında yayınlanacak “23 Nisan Özel Kariyer Günü” programlarında çocukların büyüdüklerinde ne olmak ve ne yapmak istediklerine karar vermelerine yardımcı olacak ipuçları paylaşılacak. ”Büyüyünce Ne Olsam?” programında çocuklar, uzay teknisyenliği, robot mühendisliği, yapay zeka uzmanlığı, iç mimarlık ve çok daha fazla meslek dalı açıklanırken, “Akıllı Para Yönetimi” ile ailenin tüm parasından sorumlu olmanın nasıl bir şey olduğu anlatılacak. “Spor Laboratuvarı” programında ise basketbol ve masa tenisi gibi çeşitli spor dalları incelenip, bu sporların arkasındaki bilime yer veriliyor.
EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR? Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, eba.gov.tr’ye girildikten sonra, önce öğrenci butonuna sonra EBA Hesabı Oluştur butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle: - EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla. - e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas - EBA hesabın için yeni şifreni belirle. - Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve Şifre Oluştur butonuna tıkla. - Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas." Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında Ana Sayfaya ulaşılıyor.