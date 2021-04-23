Bugün EBA'da canlı ders olacak mı? 23 Nisan'da online ders sorularına yanıt

ÇOCUKLARA ÖZEL 23 NİSAN KUŞAĞI 23 Nisan’ın anlam ve önemine özel olarak Da Vinci TV’de saat 14:00-20:00 arasında yayınlanacak “23 Nisan Özel Kariyer Günü” programlarında çocukların büyüdüklerinde ne olmak ve ne yapmak istediklerine karar vermelerine yardımcı olacak ipuçları paylaşılacak. ”Büyüyünce Ne Olsam?” programında çocuklar, uzay teknisyenliği, robot mühendisliği, yapay zeka uzmanlığı, iç mimarlık ve çok daha fazla meslek dalı açıklanırken, “Akıllı Para Yönetimi” ile ailenin tüm parasından sorumlu olmanın nasıl bir şey olduğu anlatılacak. “Spor Laboratuvarı” programında ise basketbol ve masa tenisi gibi çeşitli spor dalları incelenip, bu sporların arkasındaki bilime yer veriliyor.