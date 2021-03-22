Bugün Dünya Su Günü! İşte 22 Mart Dünya Su Günü sözleri ve tarihi
Dünya Su Günü her yıl 22 Mart tarihine denk geliyor. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini ‘Dünya Su Günü’ olarak ilan etti. Bu tarihin gelmesi ile beraber vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun paylaşımlar yapmaya başladılar. İşte en güzel Dünya Su Günü sözleri ve bu önemli günün tarihi hakkında bilgiler
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Dünya Su Günü sözleri ve mesajları bu önemli günün gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. İlk kez 1992'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen Dünya Su Günü, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edildi. İşte günün anlam ve önemine uygun paylaşabileceğiniz Dünya Su Günü ile ilgili sözler
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DÜNYA SU GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Her damlası değerli, her damlasında hayat var. Suyu tasarruflu kullanmak ve su kaynaklarını korumak hepimizin görevi.
Su yaşamdır ve artık azdır. Salgınla susuz mücadele edemeyiz. Boşa akıtma, konfora harcama.
Sürdürülebilir bir gelecek için suyun değerini biliyoruz.
Su varsa hayat var! Geleceğimiz için su kaynaklarımızı koruyalım.
Su, dünyanın her noktasında yaşamı ifade eden bir değerdir. Su kaynaklarımızı ve geleceğimizi koruyoruz! 22 Mart Dünya Su Günü Kutlu Olsun!
Yaşamın kaynağında ve her anında su var! Dünyamızın geleceği için ise suyu idareli, temiz ve verimli kullanmalıyız.
Küresel su sorununa karşı su kaynaklarımızın iyi yönetimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak en öncelikli görevimiz. Gelecekte oluşabilecek risklere karşı bugünden önlemimizi alalım, suyumuzu verimli kullanalım. Dünya Su Günü kutlu olsun!
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DÜNYA SU GÜNÜ TARİHİ
1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini ‘Dünya Su Günü’ olarak ilan etti. Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgular.
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İlk kez 1992'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu.