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Bugün devlet bankaları açık mı? (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) 26-27 Haziran özel bankalar kapalı mı, çalışıyor mu? Pazartesi ve Salı (arefe) banka çalışma saatleri

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#Bugün Bankalar Açık Mı#Bugün Özel Bankalar Kapalı Mı#Bugün Devlet Bankaları Çalışıyor Mu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 07:54

Kurban Bayramı tatili öncesinde 26-27 Haziran idari izin kapsamına alındı. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı ile yapılamayan bazı işlemler şubelerden bizzat yapılabiliyor. Özellikle bayram ikramiyesi ve emekli aylıklarının bayram sebebiyle erken yatırılmaya başlamasıyla emekliler şubelerden bugün işlem yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Özel ve devlet bankaları normal şartlarda sabah saat 09.00’da müşterilerine hizmet vermeye başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 ve 27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını duyurmuştu. Kamu kurumu çalışanları için bayram tatili 9 gün sürecek. İdari izin ve resmi tatil farklı olduğundan özel sektörde faaliyet gösteren firmalar bugün ve yarın açık olacak. Peki Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Devlet ve özel bankalar Pazartesi ve Salı (arefe) günü çalışacak mı? İşte, bankaların çalışma saatleri ve günleri…

1/5Bugün devlet bankaları açık mı (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) 26-27 Haziran özel bankalar kapalı mı, çalışıyor mu Pazartesi ve Salı (arefe) banka çalışma saatleri



Banka şubeleri üzerinden para transferi, fatura ödeme, kredi başvurusu, hesap dökümü görüntüleme, otomatik ödeme talimatı verme, diğer ödemeler ile beraber birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Banka şubeleri 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs,19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde kapalı oluyor. Ayrıca Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dini bayramlarda benzer şekilde bankalar hizmet vermiyor. Dini bayramların bir gün öncesi arefe günü olarak kabul edildiğinden yarım gün bankalar çalışmaya devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde bankalarda işlem yapacaklar ise “Bugün bankalar açık mı, 26-27 Haziran hangi bankalar kapalı? sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı boyunca 28 Haziran, 29 Haziran, 30 Haziran, 1 Temmuz ve 2 Temmuz günleri bankalar tamamen kapalı olacak. Peki Bugün devlet bankalar açık mı, kapalı mı? Bugün özel bankalar çalışıyor mu? İşte, konuyla ilgili bilgiler…

2/5BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

İdari izin veya diğer bir adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan memurları kapsamaktadır. Bu sebeple özel sektör çalışanları, resmi tatil olmadığından 26-27 Haziran tarihlerinde çalışmaya devam edecek.

İdari izin özel sektörü kapsamadığından özel bankalar bugün müşterilere hizmet vermeye devam edecektir. Bankalar sabah saat 09:00’da müşterilerini kapılarını açmaktadır. Öğle tatilinin ardından bankalar akşam saat 17.00’a kadar faaliyetlerini sürdürmektedir.

3/526-27 HAZİRAN NERELER KAPALI OLACAK

26-27 HAZİRAN NERELER KAPALI OLACAK?

Eczaneler özel işletmeler olduğu için bugün ve arefe günü hizmet vermeye devam edecek. Ancak arefe günü öğleden sonra eczaneler kapanacak. Kurban Bayramı boyunca ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Noterler bugün ve yarın açık olacak. Eczanelerde olduğu gibi noterler 27 Haziran Salı günü arefe olduğundan öğle saatlerine kadar çalışacak.

Hastaneler 26-27 Haziran’da kapalı olacak. Ancak acil servisler 7-24 hastalara hizmet vermeye devam edecek.

Aile Sağlığı Merkezleri veya bilinen diğer adıyla Sağlık Ocakları bugün ve yarın kapalı olacak. 9 günlük bayram tatili sonrası Sağlık Ocakları 3 Temmuz Pazartesi günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

4/5BANKALAR HANGİ GÜNLER KAPALI

BANKALAR HANGİ GÜNLER KAPALI?

Bankalar resmi tatillerde müşterilerine hizmet vermemektedir. Bu sebeple resmi tatil günlerinde kapalı olmaktadır. İşte, 2023 yılında kapalı olacak resmi tatil günleri;

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

5/5Bugün devlet bankaları açık mı (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) 26-27 Haziran özel bankalar kapalı mı, çalışıyor mu Pazartesi ve Salı (arefe) banka çalışma saatleri

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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