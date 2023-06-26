BANKALAR HANGİ GÜNLER KAPALI?
Bankalar resmi tatillerde müşterilerine hizmet vermemektedir. Bu sebeple resmi tatil günlerinde kapalı olmaktadır. İşte, 2023 yılında kapalı olacak resmi tatil günleri;
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma