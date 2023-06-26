26-27 HAZİRAN NERELER KAPALI OLACAK?

Eczaneler özel işletmeler olduğu için bugün ve arefe günü hizmet vermeye devam edecek. Ancak arefe günü öğleden sonra eczaneler kapanacak. Kurban Bayramı boyunca ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Noterler bugün ve yarın açık olacak. Eczanelerde olduğu gibi noterler 27 Haziran Salı günü arefe olduğundan öğle saatlerine kadar çalışacak.

Hastaneler 26-27 Haziran’da kapalı olacak. Ancak acil servisler 7-24 hastalara hizmet vermeye devam edecek.

Aile Sağlığı Merkezleri veya bilinen diğer adıyla Sağlık Ocakları bugün ve yarın kapalı olacak. 9 günlük bayram tatili sonrası Sağlık Ocakları 3 Temmuz Pazartesi günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.