Bugün Cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı serbest mi?
Bugün Cuma namazı kılınacak mı sorusu, tam kapanma sürecinde olunması dolayısıyla pek çok Müslümanın aklındaki soru işareti olmaya başladı. Cuma namazı serbest mi ve camilere gidilebilecek mi gibi soruları geçtiğimiz hafta da yönelten binlerce Müslüman, bu hafta güncel bir gelişmenin olup olmadığını merak ediyor. Peki, 7 Mayıs Cuma namazı kılınacak mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiler çerçevesinde Cuma namazı serbest mi sorusuna alınan cevaplar
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Cuma namazı serbest mi sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan binlerce Müslüman, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın kararına göre gerçekleşecek olan Cuma namazı için nihai karar geçtiğimiz ay sonunda verilmişti. İşte, Cuma namazı kılınacak mı ve camilere gitmek serbest mi sorusuna yönelik önemli cevaplar
CUMA NAMAZI KILINACAK MI?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan “İyilik Vakti” programının konuğu oldu. Başkan Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.
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CAMİLER AÇIK MI?
Başkan Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:
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"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, tam kapanma süreciyle yeni bir dönemin başladığını belirtti ve camilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.