Gündem Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 - 07:52 | 10 Mayıs 2021 - 07:52

Bugün canlı ders var mı? Bu hafta (bayramda) okullar tatil mi? İşte 10-11-12 Mayıs ders durumu

Bayram haftasında en çok merak edilen konulardan biri de canlı dersler ve okulların durumu oldu. Alınan karar göre, öğretmenlerin idari izinli sayıldığı günlerde uzaktan eğitime de ara verilecek. Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak. Peki, bugün canlı ders var mı? Bu hafta okullar tatil mi? İşte detaylar....