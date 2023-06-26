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BUGÜN BORSA AÇIK MI? Borsa 26-27 Haziran'da çalışıyor mu, kapalı mı? İşte 2023 Kurban Bayramı BİST bayram çalışma takvimi!

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#Bugün Borsa Açık Mı#BIST#Borsa Bayramda Çalışıyor Mu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 01:54

Borsa bugün açık mı? sorusu yeni haftada yatırım yapanların gündemine geldi. Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilmeye başlanacak. Bayram tatilinin 9 gün olması ve hafta içine denk gelmesi nedeniyle, Borsa'nın 26 Haziran'da çalışıp çalışmadığı, öne çıkan konulardan oldu. Özellikle yatırım ve finans işlemleri olan vatandaşlar, 26 Haziran 27 Haziran Borsa çalışma durumuna göre hareket edecekler. Peki, bugün ve yarın (27 Haziran) Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul işlem görüyor mu? İşte, BİST bayram çalışma takvimi.

1/3BUGÜN BORSA AÇIK MI Borsa 26-27 Haziranda çalışıyor mu, kapalı mı İşte 2023 Kurban Bayramı BİST bayram çalışma takvimi

Kurban Bayramı tatilinin bu sene hafta sonundan başlayarak 9 güne çıkması dolayısıyla, ekonomi takipçileri, bugün ve yarın Borsa'nın açık olup olmadığına yoğunlaştı. Birçok vatandaşın yakından takip ettiği Borsa'da bayram çalışma saatleri belli oldu. Piyasaların verildiği kurumlardan birisi olan Borsa İstanbul (BİST) bankaların çalışma saatleri ile aynı sınıfta yer alacak. Borsa İstanbul, 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü belirli bir saate kadar açık olacak. Peki, bugün Borsa açık mı, çalışıyor mu? İşte, ayrıntılar.

2/3BORSA İSTANBUL AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK MI

BORSA İSTANBUL AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için çarşamba, perşembe ve cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

Borsa İstanbul, 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü 13.00'a kadar açık olacak.

3/3BORSA İSTANBULUN GENEL GÖREVLERİ NEDİR

BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?

Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.

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#Bugün Borsa Açık Mı#BIST#Borsa Bayramda Çalışıyor Mu