BUGÜN BORSA AÇIK MI? Borsa 26-27 Haziran'da çalışıyor mu, kapalı mı? İşte 2023 Kurban Bayramı BİST bayram çalışma takvimi!

Kurban Bayramı tatilinin bu sene hafta sonundan başlayarak 9 güne çıkması dolayısıyla, ekonomi takipçileri, bugün ve yarın Borsa'nın açık olup olmadığına yoğunlaştı. Birçok vatandaşın yakından takip ettiği Borsa'da bayram çalışma saatleri belli oldu. Piyasaların verildiği kurumlardan birisi olan Borsa İstanbul (BİST) bankaların çalışma saatleri ile aynı sınıfta yer alacak. Borsa İstanbul, 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü belirli bir saate kadar açık olacak. Peki, bugün Borsa açık mı, çalışıyor mu? İşte, ayrıntılar.