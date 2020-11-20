Bugün başlıyor: Sokağa çıkma yasağı saat kaçta? İşte sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının yeniden başlayacağının açıklanması ardından İçişleri Bakanlığı kısıtlamaların tüm detaylarını paylaştı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 7 bölge 81 ilde uygulanacak. Genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı 20 Kasım Cuma günü itibariyle başlayacak. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaça kadar sürecek? İşte genelgeye göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri
Sokağa çıkma yasağı için yayımlanan genelge detaylarını merak eden pek çok vatandaş, hafta sonu sokağa çıkma yasağı süreci hakkında detayları öğrenmek istiyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, cumartesi günü akşam 20.00'dan pazar günü saat 10.00'a kadar devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı pazar günü de belirli saatlerde uygulanacak. Diğer taraftan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar için de sokağa çıkma yasağı, genelgede belirtilen saatlerde uygulanacak. İşte, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve saat kaça kadar sürecek sorularının yanıtları...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye sokağa çıkma yasağı uygulamasına yeniden geçiyor. Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni genelgeye göre, tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler belirlenen saatlerde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Bir süredir yeniden devreye sokulacağı konuşulan sokağa çıkma yasağı uygulaması kesinleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.” Açıklaması ardından bir araya gelen Cumhurbaşkanı Kabinesi, başta hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmak üzere yeni tedbirler aldı.
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