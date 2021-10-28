Bugün bankalar açık mı? 28-29 Ekim'de EFT yapılır mı?
Resmi tatilin olduğu 29 Ekim ve yarım gün tatil ilan edilen 28 Ekim tarihlerinde bankaların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankada işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler bugün bankalar açık mı araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Bunun yanında bugün ve yarın için EFT bilgileri de sorgulanıyor. Peki, Bugün bankalar açık mı? 28-29 Ekim'de EFT yapılır mı? İşte detaylar...
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Bu yıl 98. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı kurum ve kuruluşların çalışma saatlerinde değişiklikler yaşanıyor. 28 Ekim yarım gün tatil ilan edilirken, 29 Ekim'de ise resmi tatil olarak bankalar dahil olmak üzere pek çok kurumda çalışma saatleri farklılıkları meydana gelecek. En çok merak edilenlerden biri bugün bankalar açık mı, 28-29 Ekim'de EFT yapılır mı sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
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28-29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim saat 13.00 itibariyle resmi tatil başladı. 29 Ekim'de ise tam gün tatil devam ediyor olacak.
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Resmi tatil nedeniyle bankalarda da 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil başladı ve 29 Ekim tarihinde de tatil devam edecek. Bu durumda 29 Ekim'de bankalar kapalı olacaktır.
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28-29 EKİM'DE EFT YAPILIR MI?
Tüm resmi tatillerde olduğu gibi 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de yapılan EFT, ATM ve Mobil uygulama üzerinden işleme alınmaktadır. Ancak EFT yapılan miktar, resmi tatil bitiminden sonraki iş günü yani 1 Kasım 2021'de hesaba aktarılacaktır.