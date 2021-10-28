Bu yıl 98. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı kurum ve kuruluşların çalışma saatlerinde değişiklikler yaşanıyor. 28 Ekim yarım gün tatil ilan edilirken, 29 Ekim'de ise resmi tatil olarak bankalar dahil olmak üzere pek çok kurumda çalışma saatleri farklılıkları meydana gelecek. En çok merak edilenlerden biri bugün bankalar açık mı, 28-29 Ekim'de EFT yapılır mı sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.