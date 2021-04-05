Bugün Avukatlar Günü! En güzel 5 Nisan Avukatlar Günü mesajları için seçenekler
Avukatlar Günü her yıl kutlanan günler arasında yer alıyor. Vatandaşlar sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyor, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel 5 Nisan Avukatlar Günü mesajları
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Avukatlar Günü, 5 Nisan tarihinin gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Bu özel günde barolar, siyasiler ve bürokratlar mesajlar yayımlıyorlar. Öte yandan vatandaşlar sevdikleri ile günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel Avukatlar Günü kutlama mesajları
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AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI
Zor zamanlarımızda bizlere yardımcı olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.
Haklının yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun.
Avukatlar Gününüz Kutlu Olsun.
Hukuku üstün kılmak ve insan onuruna yakışır bir adalet sağlamak için büyük sorumluluk üstlenen tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.
Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.
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AVUKATLAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Anayasa ile güvence altına alınan ve dolayısıyla kamusal bir hak olan savunma hakkının tek temsilcisi olan avukatlar için her yıl, 5 Nisan tarihi 'Avukatlar Günü' olarak kutlanıyor. Yapılan araştırmalar sonucu ilk olarak İstanbul Barosu'nun 70 yıl önce 5 Nisan 1878 de toplanıp genel kurul yapmış olduğu anlaşılmış ve 5 Nisan Avukatlar Günü ilan edilmiştir.