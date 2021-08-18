Bugün aşure günü mü? Aşure Günü nedir? İşte 2021 Aşure Günü'nün tarihi ve önemi
Aşure günü ne zaman sorusu Muharrem ayının 10. günü yaklaşırken gündeme geldi. İslam dünyasında manevi heyecanla beklenen Aşure Günü Muharrem ayının 10'uncu günü gerçekleşecek. İslam dünyasında paylaşma ve dayanışmayı sembol eden ve geleneklerde önemli yer tutan Aşure Günü paylaşma ve dayanışmayı temsil ediyor. Peki, Aşure günü ne zaman, hangi gün? Aşure Günü nedir? İşte, 2021 Aşure Günü'nün tarihi ve önemi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı Muharrem ayının onuncu günün olan "Aşure Günü" bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Peki, bu yıl Muharrem ayının 10'uncu günü (aşure günü) ne zaman? 2021 Aşure günü tarihi
Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor.
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Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başladı. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.
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AŞURE GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ
Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.
Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.
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Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.
Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.
Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.