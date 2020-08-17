Bugün altın fiyatları ne kadar? Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı: İşte 17 Ağustos gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 762,00 lira, Cumhuriyet altını 3.118,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,84 yükselişle 470,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 461,50 461,70 470,00 470,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.043,00 3.064,00 3.097,00 3.118,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 421,00 425,00 428,70 432,70
Lira(Tam) Ziynet 2.973,00 2.993,00 3.027,00 3.047,00
Yarım Ziynet 1.487,00 1.497,00 1.513,00 1.523,00
Çeyrek Ziynet 743,00 748,00 757,00 762,00