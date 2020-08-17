MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBugün altın fiyatları ne kadar? Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı: İşte 17 Ağustos gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları
GeriGündem Bugün altın fiyatları ne kadar? Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı: İşte 17 Ağustos gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 22:15,

Bugün altın fiyatları ne kadar? Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı: İşte 17 Ağustos gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların sorgulamalarında yer aldı. Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, 464,7 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,84 artışla 470,20 liradan tamamladı. Düğün ve nikah mevsimiyle altın alacak olan, ya da altın yatırımı yapan vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. İşte, 17 Ağustos kapanışta gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel sınırlı da olsa değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,1 azalışla 460,7 liradan tamamladı. Altın fiyatlarındaki son verilere göre, gram altın yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından, saat 17.28 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 469,40 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

2ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU
Abone Olgoogle-news

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 762,00 lira, Cumhuriyet altını 3.118,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,84 yükselişle 470,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 461,50 461,70 470,00 470,20

Cumhuriyet Ata Lira 3.043,00 3.064,00 3.097,00 3.118,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 421,00 425,00 428,70 432,70

Lira(Tam) Ziynet 2.973,00 2.993,00 3.027,00 3.047,00

Yarım Ziynet 1.487,00 1.497,00 1.513,00 1.523,00

Çeyrek Ziynet 743,00 748,00 757,00 762,00

3ALTIN BUGÜN NE KADAR
Abone Olgoogle-news

ALTIN BUGÜN NE KADAR?

17 Ağustos 2020 altın fiyatlarını derledik:

Gram altın satış fiyatı 464,90 liradan işlem görürken,464,79 lira seviyesinde geri alınıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 769,40 liradan işlem görürken, 756,70 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.508,80 liradan işlem görürken, 1.536,40 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyat 3.062,90 liradan satılırken, 3.016,90 liradan geri alınıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4Kapanışta Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu
Abone Olgoogle-news

Kapanışta Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 461,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,70 liradan,3 bin 43 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 64 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 973 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 993 liradan, bin 487 liradan alınan Yarım Ziynet bin 497 liradan ve 743 liradan alınan Çeyrek Ziynet 748 liradan satıldı.

5ALTIN GEÇEN HAFTA KAYBETTİRDİ
Abone Olgoogle-news

ALTIN GEÇEN HAFTA KAYBETTİRDİ

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,19, avro/TL yüzde 2,76, dolar/TL yüzde 2,36 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,97 değer kaybetti.

6
Abone Olgoogle-news

BIST 100 endeksi, en düşük 1.039,00, en yüksek 1.125,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,19 artarak 1.083,83 puandan tamamladı.Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,97 kayıpla 461,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 azalışla 3.064,00 liraya düştü. Geçen hafta 763,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya geriledi.

7
Abone Olgoogle-news

Bu hafta ABD doları yüzde 2,36 değer kazanarak 7,3730 liraya, avro da yüzde 2,76 artışla 8,7170 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,64 ile hisse senedi fonları oldu.

8Altın ve gümüş fiyatları aşı umuduyla sert düştü
Abone Olgoogle-news

Altın ve gümüş fiyatları "aşı umuduyla" sert düştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in. dünyanın ilk Covid-19 aşısını tescil ettiklerini açıklamasının ardından inişe geçen altın fiyatları 1,900 doların da altına gerilerken, gümüş de 24 doların altına indi.

Putin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus bilim insanlarının gereken tüm testleri başarıyla tamamladıklarını ve aşının güvenli olduğunu kanıtladıklarını vurguladı.

Putin, "Epidemiye karşı yeterli başarıyı gösteren ilacımız yalnızca Rusya'ya değil tüm dünyaya umut oldu" dedi.

9
Abone Olgoogle-news

Putin'in ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ilaç şirketi Moderna Inc. ile 1.5 milyar dolarlık bir aşı anlaşması yaptığı haberi yayıldı; habere göre, şirket hazır duruma gelir gelmez ABD'ye 100 milyon doz teslim edecek.

Bu gelişmelerle, geçen haftalarda 2,075 dolar ile tarihi zirveyi gören altının ons fiyatı sert çakılma ile 1,880 dolar düzeyine kadar gerilerken, gümüş de 29.86 dolarlık tarihi zirvesinden 24 dolar bandına indi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi