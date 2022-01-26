Bugün adliyeler açık mı? İşte 26 Ocak adliyelerin çalışma durumu hakkında bilgi

Adalet Bakanlığı, HSK'nın duyurusunu Twitter hesabından paylaştı. Duyuruda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İstanbul'da görev yapmakta olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının salı ve çarşamba günlerinde 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına ve yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir" denildi.