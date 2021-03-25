Bugün (25 Mart) altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseliyor mu, düşüyor mu? İşte ons, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarında günün değerleri

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,4'lük artışla 1.734 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1.733 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının ise 1.720-1.750 bandındaki seyrinin kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söyledi.



Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisi ile Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin takip edileceğini aktaran analistler, tahvil piyasasının seyrinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.



KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 715,00 lira, Cumhuriyet altını 2.927,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 441,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



SALI / ÇARŞAMBA



Alış Satış Alış Satış



24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 439,10 439,30 440,80 441,00



Cumhuriyet Ata Lira 2.894,00 2.915,00 2.906,00 2.927,00



22 Ayar Bilezik(Gr.) 400,50 404,50 402,00 406,00



Lira(Tam) Ziynet 2.828,00 2.848,00 2.840,00 2.860,00



Yarım Ziynet 1.414,00 1.424,00 1.420,00 1.430,00



Çeyrek Ziynet 707,00 712,00 710,00 715,00



