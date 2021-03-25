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HaberlerEkonomi HaberleriBugün (25 Mart) altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseliyor mu, düşüyor mu? İşte ons, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarında günün değerleri
GeriEkonomi Bugün (25 Mart) altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseliyor mu, düşüyor mu? İşte ons, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarında günün değerleri
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Ekonomi
Haber Giriş: 25 Mart 2021 - 13:32 | 

Bugün (25 Mart) altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseliyor mu, düşüyor mu? İşte ons, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarında günün değerleri

Altın fiyatları çeyrek altın gram altın yatırımcılarının haftanın üçüncü işlem gününde gündemine geldi. Altım yatırımlarına yöne vermek isteyenler gram altının alış ve satış fiyatına odaklandı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 441 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 722 lira, Cumhuriyet altını 2.940 liradan satılıyor. Dün ons fiyatındaki yükselişin ve dolar kurundaki dalgalanmanın etkisiyle 447,1 lirayı gören gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 442,5 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 441,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 722 lira, Cumhuriyet altını da 2.940 liradan satılıyor.. Peki, kapanışta çeyrek altın gram altın fiyatları dün ne kadardı? İşte, ons altın ve gram altın fiyatlarında son durum ve 25 Mart anlık altın fiyatları takip ekranı.

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Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,4'lük artışla 1.734 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1.733 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının ise 1.720-1.750 bandındaki seyrinin kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisi ile Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin takip edileceğini aktaran analistler, tahvil piyasasının seyrinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 715,00 lira, Cumhuriyet altını 2.927,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 441,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI / ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 439,10 439,30 440,80 441,00

Cumhuriyet Ata Lira 2.894,00 2.915,00 2.906,00 2.927,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 400,50 404,50 402,00 406,00

Lira(Tam) Ziynet 2.828,00 2.848,00 2.840,00 2.860,00

Yarım Ziynet 1.414,00 1.424,00 1.420,00 1.430,00

Çeyrek Ziynet 707,00 712,00 710,00 715,00

225 MART ALTIN FİYATLARI CANLI

25 MART ALTIN FİYATLARI CANLI

Altının ons fiyatı, 1,727 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 24 Mart’ta gram altın 444 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021...24 Mart 2021 güncel altın fiyatları...

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 392 lira seviyesinde geri alınırken, 399 lira seviyesinde satılıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 732 liradan işlem görürken, 714 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.463 liradan işlem görürken, 1.426 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet Altının satış fiyatı 2.918 liradan işlem görürken, 2.836 liradan geri alınıyor. ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,7'lik azalışla 1.727 dolardan tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyirle 1.727,6 dolardan alıcı buluyor.

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Dün ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 444,3 lirayı gören gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 442,1 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 445 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 725 lira, Cumhuriyet altını da 2.940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,7'lik azalışla 1.727 dolardan tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyirle 1.727,6 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının seyrinin ise 1.720-1.750 bandının kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söyledi.

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri tarafında ABD ve Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini kaydetti.

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