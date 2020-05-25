Bugün, 25-26 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Bayramda kargolar açık mı?

Sokağa çıkma yasağından muaf olacak kişiler arasında ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar da bulunuyor.



Bu hafta sokağa çıkma yasağı bayram tatili ile birlikte uygulanırken gözler kargo firmalarına çevrildi. Bazı firmalar bayram çalışma programı hakkında bilgilendirme yaparken, bir çok firma da çalışma saatleri konusunda bilgilendirme yapmadı



Bayramda Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar



Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;



a) Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;



a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.



a.2- Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.



a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.