Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü: İşte en güzel Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri
Gönüllerini dolduran meslek aşkıyla toplumu, hayatı ve dünyayı değiştirme gücü taşıyan ve çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerin unutulmadığı Öğretmenler Günü bugün kutlanıyor. 2020 Öğretmenler Günü'nü idrak eden öğrenciler ve öğrenci velileri, öğretmenlere bu özel günde yalnız olmadıklarını hissettirmek için en güzel mesajları araştırıyor. Vatandaşlar özellikle, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajlarında resimli seçenekler ile kısa/ uzun tercihleri araştırıyor. İşte, en güzel Öğretmenler Günü mesajlarından seçmeler...
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Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bu özel ve bir o kadar da anlamlı günün 2020 etabının gelmesi ile birlikte yüz binlerce kişinin mesaj araştırmaları da hız kazandı. Sosyal medya platformları üzerinden genel şekilde ya da SMS gibi uygulamalar ile özel şekilde mesaj paylaşımı yapmak isteyen kişiler, Öğretmenler Günü mesajı seçeneklerini sorguluyor. Biz de sizler için Öğretmenler Günü için mesajları bir araya getirdik. İşte, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları...
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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI
Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
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Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun...
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözünde belirttiği gibi, öğretmenlerimizin üstlendiği görev, toplumsal ve bireysel anlamda bütün özeni hak etmektedir. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.
Öğretmenlerimizi baş tacı ediyor, emeklerini takdirle karşılıyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de 'başöğretmen' sıfatını alması dolayısıyla 1981'den bu yana her yıl Öğretmenler Günü olarak kutladığımız 24 Kasım'ın tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.
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Eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma ve ‘lider ülke Türkiye’ amacı uğrunda fedakarlık ve gayret gösteren bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum.
Çocuklarımızın eğitimli yetişmesinde ve geleceği için doğru kararlar vermesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakârlığı gösteren tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü kutluyor sağlık ve mutluluklar diliyorum.
24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, görevi uğruna şehit olanları ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimize başarılı bir meslek hayatı diliyorum.
Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.
Türk gençliğine fedaka?rca emek harcayarak geleceğimizin imarına ter döken bütün öğretmenlerimizin bu güzide günlerini en içten duygularla kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Verdikleri emeğin ve özverinin karşılığını maddi ve manevi anlamda alacak olan öğretmenlerimiz çağdaş bir uygarlık hedefi doğrultusunda yetiştirecekleri nesillerle Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşamasında en önemli unsur olacaklardır. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum.
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Emekli ve görev başındaki öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutlayarak, çalışmalarında başarılar; aileleri, öğrencileri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir yaşam diliyorum.
Büyük fedakarlıklarla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren, bir toplumun şekillenmesinde önemli görevler üstlenen ve gençlerimizin iyi bir şekilde yetişerek vatanına sahip çıkmasını sağlayan kıymetli öğretmenlerimizin gününü tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.
Başöğretmenimiz Atatürk’ü ve görevi için şehit olan öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, tüm öğretmenlerimizi saygı ile selamlıyorum.
Başta beni yetiştiren, her zaman minnetle andığım öğretmenlerimin ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, saygıyla önlerinde eğiliyorum.
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Ülkemizi taşıyacak çocuklarımızı emanet ettiğimiz, ülkemizin her köşesinde insan yetiştirmeyi amaç edinen, hiçbir zorluktan kaçınmayan Öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum.
Büyük ve lider Türkiye’nin geleceğini yetiştiren öğretmenlerimizin ülkemizin bilgi kaynağı olduğunu bir an olsun aklımızdan çıkartmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, eğitim neferlerimize selam ve sevgilerimi sunuyorum..
Cehaletin düşmanı ve toplum değişiminin motor gücü kabul edilen, dünyanın her yerinde topluma ışık tutan en büyük güç öğretmenlerdir. Bu bilinçle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, geleceğe ışık tutan 1 milyon öğretmenimizle tüm öğretmen adaylarının Öğretmenler Günü'nü kutluyorum..