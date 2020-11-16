Bugün (16 Kasım) okul var mı? Ara tatil kaç gün? 2020 MEB ara tatil takvimi

2020 ara tatil dönemiyle ilgili gelişmeler son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. Birinci aşamada, ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından, ikinci aşamada, 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12’nci sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar; üçüncü aşamada ise 2 Kasım itibarıyla ortaokul 5 ve lise 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti. İki buçuk aylık dönemin ardından ara tatil süreci 13 Kasım'da başladı ve 20 Kasım'a kadar devam edecek.