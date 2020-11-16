Bugün (16 Kasım) okul var mı? Ara tatil kaç gün? 2020 MEB ara tatil takvimi
Ara tatil takvimi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yüz yüze eğitime geç başlayan öğrenciler için 20 Kasım'a kadar sürecek olan tatil döneminde TRT EBA kanallarında ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak. Ara tatille ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, " Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz." dedi. Peki, 16 Kasım Pazartesi günü okul var mı? İşte, 2020 ara tatil takvimi ve konuyla ilgili detaylar.
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1
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2020 ara tatil dönemiyle ilgili gelişmeler son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. Birinci aşamada, ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından, ikinci aşamada, 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12’nci sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar; üçüncü aşamada ise 2 Kasım itibarıyla ortaokul 5 ve lise 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti. İki buçuk aylık dönemin ardından ara tatil süreci 13 Kasım'da başladı ve 20 Kasım'a kadar devam edecek.
2
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ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erecek.
Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabilecekler.
TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak.
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2020-2021 ARA TATİL TAKVİMİ
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
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Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.