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Haber Giriş: 13 Şubat 2020 - 19:03, /

Bugün (14 Şubat) okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte cuma günü kar tatili olan iller ve okullar

Son bir haftadır devam eden kar yağışıyla Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde zor anlar yaşandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, cuma günü birçok ilde eğitim ve öğretime ara verildi. Ülke genelinde devam eden kar yağışıyla beraber resmi kurumlardan son dakika kar tatili açıklamaları peş peşe geldi. Kar tatili olan illeri resmi sosyal medya hesaplarından duyuran valilikler, 'bugün nerelerde okullar tatil?' sorusuna yanıt verdi. Kar yağışının devam ettiği Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman gibi illerde de resmi kurumların yaptığı son dakika kar tatili açıklamaları için beklenti arttı. Peki, bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte cuma günü kar tatili olan iller ve okulların listesi.

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Yurt genelinde devam eden yoğun kar yağışının ardından bazı illerde eğitim ve öğretime ara verildi. Don, buzlanma ve kar nedeniyle birçok ilde ilçe milli eğitim müdürlüğü, kaymakamlıklar ve valilikler son dakika kar tatili açıklaması yaptı. Peş peşe gelen duyulara göre, Türkiye'nin özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde bazı kentlerde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edildi. Resmi açıklamalara göre, öğrencilerin dışında engelli ve hamile kamu personellerinin de bugün bazı illerde idari izinli sayılacağı duyuruldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün öğretime ara verildiği bildirdi. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil? İşte, 'bugün okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak edenler için 14 Şubat Cuma günü kar tatili olan iller ve ilçeler.

2NERELERDE OKULLAR TATİL

NERELERDE OKULLAR TATİL?


'Okullar nerelerde tatil?' sorusu Türkiye genelinde devam eden kar yağışıyla beraber yanıtı araştırılan konulardan oldu. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle perşembe günü birçok kentte eğitim ve öğretime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda da yaşanan aksamalardan dolayı, gözler cuma günü kar tatili olan illere çevrildi. Vatandaşların araştırdığı 'bugün okullar tatil mi?' sorusu, valiliklerden gelen son dakika kar tatili açıklamaları ile yanıt buldu. Bazı illerde yoğun kar nedeniyle üniversitelerde de öğrenime ara verildiği bildirildi. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, resmi açıklamalara göre 14 Şubat Cuma günü kar tatili olan iller ve ilçeler....

Kar tatili ilan edilen merkezleri görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

3AĞRIDA OKULLAR TATİL

AĞRI'DA OKULLAR TATİL


Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle il merkezinde okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartlarından dolayı 14 Şubat Cuma günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerimizde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Valilik, engeli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağını bildirdi.

Kar tatili ilan edilen merkezleri görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

4DOĞU KARADENİZDE 4 İLDE OKULLAR TATİL

DOĞU KARADENİZ'DE 4 İLDE OKULLAR TATİL


Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar ve buzlanma nedeniyle Artvin ve Bayburt’un genelinde, Giresun'da 2 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bıgün tatil edilirken, Gümüşhane'de ise taşımalı eğitim öğrenciler bugün izinli sayıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin ve Bayburt genelindeki okullar ile Giresun'un Doğankent ve Çamoluk ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Gümüşhane'de ise taşımalı eğitim gören öğrenciler bugün izinli sayıldı. Ayrıca Bayburt, Artvin, Giresun ve Gümüşhane’de engelli ve hamile kamu personellerine izin verildi.

5BAYBURTTA KAR TATİLİ UZADI

BAYBURT'TA KAR TATİLİ UZADI


Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine bugün da tatil edildi.

Bayburt’ta devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine bugün de tatil edilmesine karar verildi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Şubat 2020 Cuma günüde okulların tatil edildiğini belirtti.

Vali Cüneyt Epcim attığı tweette, “Bayburt İlimizde devam eden olumsuz hava koşullarından ötürü 14.02.2020 Cuma günü Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir” dedi.

6HATAYDA OKULLAR TATİL EDİLDİ

HATAY'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ


Hatay'da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edildi.

Vali Rahmi Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.

7SİİRTTE EĞİTİM ÖĞRETİME ARA

SİİRT'TE EĞİTİM ÖĞRETİME ARA


Siirt’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar bugün da tatil edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt merkez ve merkeze bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okulların bugün 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı, ayrıca Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde devam eden kurslara da bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

8KAYSERİNİN 1 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

KAYSERİ'NİN 1 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL


Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

Kaymakamlık'tan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Bünyan'daki okullarda kar yağışı nedeniyle 2 gündür eğitim yapılamıyor.

9BİTLİSİN 1 İLÇESİNDE KAR TATİLİ

BİTLİS'İN 1 İLÇESİNDE KAR TATİLİ


Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar 14 Şubat Cuma günü de bugün) tatil edildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde 14 Şubat Cuma günü (bugün) ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi..

İlçe de böylelikle hafta içi 5 gün boyunca eğitime ara verilmiş oldu.

10VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİNDE OKULLAR TATİL

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİNDE OKULLAR TATİL


Van genelinde okullar cuma günü tatil edildi. Öte yandan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde de bugün eğitime ara verildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için tatil edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinde açıklamalarda bulunan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı devam edeceğinden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde 14 Şubat 2020 Cuma (bugün) günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

11ŞANLIURFADA TATİL UZADI

ŞANLIURFA'DA TATİL UZADI


Şanlıurfa Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtilerek, "İl merkezi ve ilçelerimizde kreşler, ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Şubat 2020 Cuma günü de bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personelimiz de kurumlarınca idari izinli sayılacaktır." denildi.

Kar nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilerek sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayarak ve kızakla kayarak gönüllerince eğlendi.

Karayolları, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler ise kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

12HAKKARİDE 14 ŞUBATTA OKULLAR TATİL

HAKKARİ'DE 14 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL


Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün da tatil edildi.

Hakkari Valiliği bir gün olan tatil süresini iki güne çıkarttığını duyurdu. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat 2020 Cuma günü Hakkari Merkez ve ilçelerimizde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri bir gün süre ile izinli sayılacaktır" denildi.

13ADIYAMANDA EĞİTİM ÖĞRETİME KAR ENGELİ

ADIYAMAN'DA EĞİTİM ÖĞRETİME KAR ENGELİ


Adıyaman’ın Kahta Kaymakamlığı tarafından taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü tatil edildi.

Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Kahta ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime bir gün ara verilecek.

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Sincik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü, ilk ve orta dereceli okullarda ve halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kahta ilçesinde de don ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları ve olabilecek buzlanma nedeniyle il genelinde bugün okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde buzlanmanın olduğu belirtildi.

Açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları ve olabilecek buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü il ve ilçelerimiz ile tüm köylerimizde ilk ve orta derceli okullarda eğitime (özel okullar, özel eğitim kurumları dahil) bir gün ara verilmiştir.” bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

15DİYARBAKIR VALİLİĞİ DUYURDU

DİYARBAKIR VALİLİĞİ DUYURDU


Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı nedeni ile kent genelinde okullar bugün da tatil edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında kent genelinde bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi nedeni ile 14 Şubat Cuma günü, Diyarbakır genelinde eğitim veren okullarda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı ifade edildi.

16MALATYA VALİSİNDEN TATİL AÇIKLAMASI

MALATYA VALİSİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI


Malatya Valisi Aydın Baruş, kent genelinde eğitim öğretimin 14 Şubat günü de yaşanan kar yağışı nedeniyle tatil edildiğini duyurdu.

Vali Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ili genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak kara yollarında oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak sorunlara binaen tüm ilçelerimizde bulunan MEB’na bağlı okullar ve eğitim kurumları 14 Şubat 2020 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmiştir" dedi.

17ŞIRNAKTA EĞİTİME KAR ENGELİ

ŞIRNAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ


Şırnak’ta etkili kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Şırnak Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşan buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan amile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

18GİRESUNDA EĞİTİM ÖĞRETİME KAR ENGELİ

GİRESUN'DA EĞİTİM ÖĞRETİME KAR ENGELİ


Giresun’da olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla eğitim öğretime bazı okullarda 1 gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Doğankent ve Çamoluk ilçeleri genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü örgün ve yaygın eğitimde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Şebinkarahisar ve Eynesil ilçelerinde eğitim öğretime devam edilecek olup, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz ise 1 gün izinli sayılacaklardır” denildi.

19BİNGÖLDE EĞİTİM ÖĞRETİME ARA

BİNGÖL'DE EĞİTİM ÖĞRETİME ARA


Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Yağış nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma ara verildiği ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

20MARDİNİN 7 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

MARDİN'İN 7 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL


Mardin'in 7 ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artuklu, Dargeçit, Derik, Midyat, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerinde 14 Şubat Cuma eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelliler ile hamile personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.

21MUŞTA KAR TATİLİ

MUŞ'TA KAR TATİLİ


Muş’ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde bugün için okullar tatil edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 14 Şubat 2020 Cuma günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 14 Şubat 2020 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

22SİVAS VALİSİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

SİVAS VALİSİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU


Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şehrimizdeki kar yağışının MaşaAllahı var. Okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı özlediğinizin farkındayım, ama olumsuz hava şartlarından dolayı Sivas genelinde 14.02.2020 Cuma günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Kuşları ve sokak hayvanlarını unutmayın olur mu?” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesinde de bugün eğitim yapılmayacak.

23ORDUNUN 1 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

ORDU'NUN 1 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL


Ordu'nun Mesudiye ve Gürgentepe ilçelerinde kaymakamlıklardan edinilen bilgiye göre de her iki ilçede bugün eğitime ara verildi.

24KARSTA OKULLAR BUGÜN TATİL

KARS'TA OKULLAR BUGÜN TATİL


Kars Valisi Türker Öksüz, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Vali Öksüz, hamile ve engelli personelinin de izinli sayılacağını belirtti.

25RİZEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

RİZE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ


Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçede bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı Güneysu, Çamlıhemşin, Hemşin, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde 14 Şubat 2020 Cuma ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Aynı ilçelerde engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

26TUNCELİDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

TUNCELİ'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA


Tunceli’de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün da ara verildi.

Tunceli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle daha ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde merkez ve 7 ilçemizde 14 Şubat Cuma günü 1 bir gün süreyle tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engeli olan ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.

27NEVŞEHİRDE CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL

NEVŞEHİR'DE CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL


Nevşehir’de yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve yollardaki buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı alınmıştır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

28ERZİNCANDA TATİL UZATILDI

ERZİNCAN'DA TATİL UZATILDI


Erzincan genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine bugün de tatil edildi.

Erzincan’da devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine bugün da tatil edilmesine karar verildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrenciler, bugün hepinizden evinizin bahçesinde yaptığınız kardan adamla çekilmiş resimlerinizi bekliyorum” dedi.

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli ve hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.

29KAHRAMANMARAŞIN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

KAHRAMANMARAŞ'IN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA


Kahramanmaraş’ta dün geceden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve don hayatı olumsuz etkiliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bugün 9 ilçede eğitim ve öğretime ara verilirken, bugün bazı okullarda ise kar tatili uygulamasına devam edildi.

Kahramanmaraş’ta Afşin, Elbistan, Ekinözü ilçelerinde okulların tamamı, Dulkadiroğlu ilçesinde; Baydemirli İlkokulu/Ortaokulu, Karamanlı İlkokulu, Karamanlı Sarılar İlkokulu, Baydemirli Boybeyli İlkokulu, Baydemirli Cumhuriyet İlkokulu, Baydemirli Serinyol İlkokulu, Çatmayayla Yusuf Kökünüz İlkokulu, Çatmayayla Ümmetler İlkokulu, Çatmayayla Kurtoğlu İlkokulu, Boyalı İlkokulu, Baydemirli Başpınar İlkokulu, Ağabeyli İlkokulu, Kemalli Ortaokulu, Başdervişli İlkokulu/ Ortaokulu, Budaklı Köseler İlkokulu, Beşenli İlkokulu/ Ortaokulu, Onkişubat ilçesinde; Hacılar İlkokulu/Ortaokulu, Kalekaya İlkokulu/Ortaokulu, Büyüksır İlkokulu/Ortaokulu, Ilıca Yeniyapan Ortaokulu, Onikişubat Belediyesi Ilıca İHO, Ilıca Yeniyapan İlkokulu, Süleymanlı İlkokulu/Ortaokulu, Sarıgüzel Ali Koca İlkokulu/Ortaokulu, Ilıca ÇPAL, Kürtül İlkokulu/Ortaokulu, Kürtül Celilli İlkokulu/Ortaokulu, Bulutoğlu Şehit İrfan Katabıçak İlkokulu/Ortaokulu, Bulutoğlu İrfan Çalık İlkokulu, İsmailli Göcek İlkokulu, Orhangazi İlkokulu, Fatih Bağrıaçık İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Bahçelievler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Fındıcak İlkokulu, Fatih Sulan Mehmet İlkokulu/Ortaokulu, Kümperli İlkokulu/Ortaokulu, Yeşilkent Şehit Erdoğan Korkmaz İlkokulu/Ortaokulu, Şehit Osman Açıkgöz İmam Hatip Ortaokulu 14 Şubat 2020 tarihinde tatil edildi.

30GAZİANTEPTE OKULLAR 1 GÜN DAHA TATİL

GAZİANTEP'TE OKULLAR 1 GÜN DAHA TATİL


Gaziantep il merkezi ve ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 1 gün daha tatil edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma Günü Gaziantep il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır. Gülümsemeniz daim olsun" ifadelerini kullandı.

31BATMANIN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

BATMAN'IN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL


Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 14 Şubat'ta da tatil edildiği bildirildi.

Sason ve Kozluk Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Batman'ın Kozluk ve Sason ilçeleri genelinde 14 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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