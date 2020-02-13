Bugün (14 Şubat) okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte cuma günü kar tatili olan iller ve okullar

Sincik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü, ilk ve orta dereceli okullarda ve halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.



Kahta ilçesinde de don ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların bugün tatil edildiği bildirildi.



Adıyaman'da olumsuz hava koşulları ve olabilecek buzlanma nedeniyle il genelinde bugün okullar tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde buzlanmanın olduğu belirtildi.



Açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları ve olabilecek buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü il ve ilçelerimiz ile tüm köylerimizde ilk ve orta derceli okullarda eğitime (özel okullar, özel eğitim kurumları dahil) bir gün ara verilmiştir.” bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.