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HaberlerGündem HaberleriBugün (1 Ocak) eczaneler açık mı? Eczanelerin 1 Ocak mesaisi merak konusu oldu
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Haber Giriş: 01 Ocak 2022 - 08:45 | 

Bugün (1 Ocak) eczaneler açık mı? Eczanelerin 1 Ocak mesaisi merak konusu oldu

Eczanelerin 1 Ocak mesaisi merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı nedeniyle pek çok kurum ve kuruluş mesailerine ara verdi. Bu yıl cumartesi gününe denk gelen 1 Ocak'ta çeşitli sebeplerle eczaneye gidecek olan vatandaşlar, "Bugün eczaneler açık mı, 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor.

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1
Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09:00 ve 19:00 saatleri aralığında hizmet veriyorlar. 1 Ocak yılbaşı tatili resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
2
Eczaneler yeni yılın ilk gününde kapalı olması sebebiyle yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
3YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatil olan 1 Ocak'ın bu yıl haftan sonuna denk gelmesi nedeniyle yılbaşı tatili kısa sürecek. Yılbaşı tatili 3 Ocak Pazartesi günü sona ermiş olacak.
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