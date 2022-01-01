Bugün (1 Ocak) eczaneler açık mı? Eczanelerin 1 Ocak mesaisi merak konusu oldu

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatil olan 1 Ocak'ın bu yıl haftan sonuna denk gelmesi nedeniyle yılbaşı tatili kısa sürecek. Yılbaşı tatili 3 Ocak Pazartesi günü sona ermiş olacak.