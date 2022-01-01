Bugün (1 Ocak) eczaneler açık mı? Eczanelerin 1 Ocak mesaisi merak konusu oldu
Eczanelerin 1 Ocak mesaisi merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı nedeniyle pek çok kurum ve kuruluş mesailerine ara verdi. Bu yıl cumartesi gününe denk gelen 1 Ocak'ta çeşitli sebeplerle eczaneye gidecek olan vatandaşlar, "Bugün eczaneler açık mı, 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor.
YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatil olan 1 Ocak'ın bu yıl haftan sonuna denk gelmesi nedeniyle yılbaşı tatili kısa sürecek. Yılbaşı tatili 3 Ocak Pazartesi günü sona ermiş olacak.