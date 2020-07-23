'Buğulu ses' dokuz yıl önce sustu: Kalbi kırık ayrıldı bu dünyadan
Bir dönem sadece müzik dünyasının değil magazin dünyasının da en renkli isimlerinden biriydi Amy Winehouse. Takvimler 2011 Yılının 23 Temmuz gününü gösterdiğinde hayranlarının inanmak istemediği haber geldi.
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GERİDE ŞARKILARI KALDI
Tıpkı kendisinden önceki efsane müzisyenler Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison gibi 27 yaşında hayata veda etmişti Amy Winehouse. Hayranlarının gönlünde hep buruk bir yeri olan "27'ler kulübü'ne girdi. Buğulu sesiyle bir daha şarkılarını söyleyemeyecekti.
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ÖLÜMÜNÜN DOKUZUNCU YILINDA ANILIYOR
Eşine az rastlanır bir ses rengine sahip bir yorumcu olan Winehouse, ölümünün dokuzuncu yılında anılıyor. Biz de hem onu hem de inişli- çıkışlı hayatını hatırlayalım istedik.
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MÜZİK SEVGİSİ ANNEDEN
14 Eylül 1983 yılında, kendisiyle aynı müzik sevgisini paylaşan eczacı bir annenin ve taksi şoförü bir babanın kızı olarak, Londra’nın kuzey bölgesindeki Southgate’te dünyaya geldi.
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KÜÇÜK YAŞTA CAZ MÜZİĞİYLE İLGİLENMEYE BAŞLADI
Southgate’in varoşlarında büyüyen Winehouse, çoğu caz müzisyeni olan akrabalarının da etkisiyle müzikle ilgilenmeye başladı. Eğitimine Southgate School’da başlayan Winehouse, daha sonra Ashmole School’a gitmek için okulundan ayrıldı.
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KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
13 yaşına geldiğinde ilk kez kendi gitarına sahip oldu ve bir sene içinde kendi bestelerini yapmaya başladı. Bu yıllar aynı zamanda Winehouse’un uyuşturucuyla tanışmaya başladığı yıllar oldu.
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2003'TE FRANK ALBÜMÜ GELDİ
20 Ekim 2003 yılında, yapımcılığını Salaami Remi’nin üstlendiği albümü “Frank” albümü yayınlandı. Genel olarak caz etkileşimlerinin yer aldığı bu albümdeki bestelerin tamamının yapımında Winehouse’da etkin rol üstlendi.
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ÖDÜLLER ART ARDA
Winehouse, iyi eleştiriler alan bu albümle adından söz ettirmeye başlamış oldu. “Frank” albümü ile 2004 yılında, İngiltere’nin en iyi kadın solisti ödülüne aday oldu. Aynı yıl Ivor Novello beste yarışmasında, en iyi modern beste ödülünü kazandı.
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BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ
İlk albümün yayınlanmasının ardından yaklaşık 18 ay boyunca beste yapmayan Winehouse, tekrar çalışmaya başlayarak 30 Ekim 2006 tarihinde “Back to Black” albümünü, yine Salam Remi’nin prodüktörlüğünde yayınladı. Bu albüm İngiltere listelerinde farklı zamanlarda bir numaraya çıkarak büyük bir başarı yakaladı.
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LİSTELERDE HIZLA YÜKSELDİ
Back to Black albümünün ardından gelen single çalışmalarından “Rehab”, ulusal listelerde 7 numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl MTV Müzik Ödülleri’nde gerçekleştirdiği performans sonrası bu şarkı, Time dergisi tarafından 2007 yılında, yılın en iyi on şarkısından biri olarak gösterildi.
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SESİYLE DÜNYAYI ETKİLEDİ
8 Ocak 2007 tarihinde, aynı albümün ikinci single çalışması olan “You Know I’m No Good”u yayınlayan Winehouse’a şarkının rap vokallerinde Ghostface Killah eşlik etti. Albümlerinin Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmasının ardından, uluslararası ünü daha da artan Winehouse, bu ülkede yakaladığı başarı ile bir ilke imza atarak, gelmiş geçmiş en iyi çıkış yapan yabancı kadın vokal olarak nitelendirildi.
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İSTANBUL KONSERİ İPTAL EDİLDİ
20 Haziran 2011 akşamı İstanbul Maçka Küçük Çiftlik Park'ta bir konser vereceği açıklanan sanatçının, konser tarihinden 1 gün önce organizayon iptal edildi! Amy Winehouse'un Avrupa turnesi içerisinde son verdiği Belgrad konseri olaylı geçmişti.Ünlü sanatçı, 23 Temmuz 2011 cumartesi öğleden sonra saat 16 sıralarında İngiltere, Londra'daki evinde ölü bulunmuştur.
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İLİŞKİSİ HAYATINI OLUMSUZ ETKİLEDİ
İnişli çıkışlı bir ilişki sürdürdüğü Blake Fielder Civil nedeniyle hayatı daha da çıkmaza giren Amy Winehouse'un tam da bu konuda ciddi ve olumlu adımlar attığı bir dönemdeki ölümü hayranlarını şoke etti. Cansız bedenini koruması Andrew Morris buldu.
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ŞÖHRET ONU BİTİRDİ
Aslında son nefesini vermeden önceki dönemde Winehouse, hayata yeniden başlamayı, kötü alışkanlıklarını tamamen bırakmayı planlıyordu. Ama bir yandan tutkuları, bir yandan Blake Fielder-Civil ile karmaşık ilişkisi ve şöhretin insanı yiyip bitiren karanlık yüzü onu da genç yaşta tüketti.
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KIRIK BİR KALPLE BU DÜNYADAN GÖÇ ETTİ
Birçok hayranının ve müzik yazarının da dediği gibi "kırık bir kalple" bu dünyadan göç etti Winehouse.