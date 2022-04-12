"Buğdaydan susama, aklınıza gelebilecek her şeyi ekiyorum"

"Popçu Taner " Beğenildi.

2021 yılında "Gelişen Türkiye Ödülleri: En iyi Erkek Tiyatro Oyuncusu" ödülünü alan başarılı oyuncu Sertaç Akkaya özel hayatında da kendisi gibi oyuncu olan "Bengi Öztürk" ile evli... Oyuncu çift kızları "Vera" ile birlikte mütevazı bir hayat sürerken Sertaç Akkaya diğer yandan Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nda Yasemin Yalçın,İlyas İlbey, Ziya Kürküt, Eylül İlbey ,Melek Şahin, Cenk Tunalı ve Kahraman Sivri’nin de yer aldığı " Emlakçıyı Beklerken" adlı tiyatro oyununda oynadığı “Popçu Taner" karakteri ile tiyatro severlerden büyük beğeni topluyor.Oyuncu ayrıca pandemi döneminde Yönetmenliğini Bora Onur'un yaptığı Başrollerini Yağmur Ün, Berna Keklikler gibi isimlerle paylaştığı romantik komedi filmi"Bu Bir Başlangıç" ile vizyon tarihi beklerken diğer taraftan da kendisine gelen dizi tekliflerini değerlendiriyor.