Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, hafta sonu Kıbrıs Concorde Luxury Resort Otel’de ‘Münaşaka’ isimli tek kişilik gösterisiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Esprileriyle seyircileri kahkaha krizine sokan Yılmaz Erdoğan, yaklaşık iki sahnede kaldı.
Tarıma devam edeceğim
Yılmaz Erdoğan, Köyceğiz’deki organik ürünler yetiştirdiği çiftliği hakkında gelen sorulara ise, “Oradaki yaşamım çok güzel gidiyor. Ancak şu an işlerim ve oyunlarda dolayı İstanbul’da daha çok vakit geçiriyorum. Fırsat bulduğumda Köyceğiz’e kaçacağım. Tarımla ilgilenmeye devam edeceğim. Orada organik besleniyorum ve buğdaydan susama, aklınıza gelebilecek her şeyi ekiyorum” diye konuştu.
Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Jale, Erdal Çelik’ten oluşan “Şimdi 90’lar”, geçtiğimiz akşam Moda Kayıkhane’de performans sergiledi. Sahnede kaldıkları 3 saat boyunca Metin Özülkü orkestrası eşliğinde söyledikleri; “Hadi Bakalım”, “Kara Sevda”, “Aldatıldık”, “Güzeller İçinden” gibi 90’ların hit şarkılarıyla müzikseverleri eğlendiren sanatçılar, Anadolu turnesine çıkıyor. Grup, 27 Nisan’da Çanakkale’de, 28 Nisan’da İzmir’de, 21 Mayıs’ta Ankara’da sevenleriyle buluşacak.
Dünyanın en ünlü kemancılarından Ara Malikian, dünya turnesiyle 9 Haziran’da Zorlu PSM’de olacak. Enerji dolu performansı ile dinleyenlerini hayran bırakan Malikian, New Age’den beslenen klasik müzik olarak tanımladığı stiliyle gittiği her yerde biletleri günler öncesinde tükenen dünya turnesini İstanbul’a taşıyor.
Mabel Matiz, KerkiSolfej organizasyonu ile bir kez daha İstanbullu hayranlarıyla Bostancı Gösteri Merkezi’nde bir araya geldi. Sanatçı, sürprizlerle dolu performansında kendisini dinlemeye gelenlere muhteşem bir gece yaşattı. Yaklaşık bir buçuk saat süren performansını alkışlar eşliğinde noktalayan Matiz, yoğun istek üzerine sahneye geri dönerek bis yaptı.
Funda Arar, önceki gün Nişantaşı’ndaki City’s Alışveriş Merkezi’nden çıkarken görüntülendi. Yaz aylarını çalışarak geçireceğini söyleyen şarkıcı, “Müzikalde rol almak ister misiniz?” sorusuna ise “Tabii ki, öyle güzel bir proje olsa isterim, tercih ederim. Müzikal yapmak çok kolay değil, büyük maliyetler ve bütçeler gerekiyor. Güzel hoş bir müzikal olursa açıkçası isterim” yanıtını verdi.
Coşkun Sabah iki ay kadar önce piyasaya çıkan “Coşkun Sabah–Anılar” adlı kitabının ilk imza gününü Vega AVM İstanbul’da gerçekleştirdi. Hayranları ünlü sanatçıya kitabını imzalatmak için uzun bir kuyruk oluşturdu. İmza gününde renkli anlar da yaşandı. Bir grup kadın hayranının sultan kostümü giyerek imza gününe katılması Coşkun Sabah’ı oldukça şaşırttı.
2021 yılında "Gelişen Türkiye Ödülleri: En iyi Erkek Tiyatro Oyuncusu" ödülünü alan başarılı oyuncu Sertaç Akkaya özel hayatında da kendisi gibi oyuncu olan "Bengi Öztürk" ile evli... Oyuncu çift kızları "Vera" ile birlikte mütevazı bir hayat sürerken Sertaç Akkaya diğer yandan Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nda Yasemin Yalçın,İlyas İlbey, Ziya Kürküt, Eylül İlbey ,Melek Şahin, Cenk Tunalı ve Kahraman Sivri’nin de yer aldığı " Emlakçıyı Beklerken" adlı tiyatro oyununda oynadığı “Popçu Taner" karakteri ile tiyatro severlerden büyük beğeni topluyor.Oyuncu ayrıca pandemi döneminde Yönetmenliğini Bora Onur'un yaptığı Başrollerini Yağmur Ün, Berna Keklikler gibi isimlerle paylaştığı romantik komedi filmi"Bu Bir Başlangıç" ile vizyon tarihi beklerken diğer taraftan da kendisine gelen dizi tekliflerini değerlendiriyor.
Begüm Öner, eşi Ceyhun Fersoy’un yeni yaşını renkli bir partiyle kutladı. Oyuncu çift, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Eşinin 40’ıncı yaşını “Fersoy Boy 40. bölüm başlıyor” notuyla paylaşan Begüm Öner’in eşi için hazırlattığı film klaketli pasta da çok beğeni aldı.
Sanat hayatına TRT korosunda başlayan Cengiz Fırat “Meçhule Gidiyorum” adlı yeni teklisiyle dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçmişte Safiye Ayla ve Zeki Müren vokalistliğini de yapan Fırat, söz-müziği kendisine ait olan şarkının klibi için Küba’da kamera karşısına geçti. Klip çekiminin ardından Küba’nın ünlü gece kulübü Tropicana’ya giden Cengiz Fırat, sahneye çıkarak “Ağlama Değmez Hayat” şarkısını okudu. Büyük ilgi gören Fırat, mekanın işletmecisi tarafından sahne teklifi aldı. Ünlü şarkıcı, önümüzdeki sezon mekanda sahneye çıkacak.
Şahap Akagün, yeni şarkısı Özlüyorum'u İbrahim Tatlıses'e dinletti.Müzisyen Şahap Akagün'ün Özlüyorum adlı yeni tekli çalışması Özdemir Müzik imzasıyla dijital platformlarda yayınlandı.Sözü Şair Yalçın Polat'a müziği Altan Başyurt'a ait olan müzik yönetmenliğini Kenan İlgen'in yaptığı şarkının klibini Turgay Ceylaner yönetti. Şahap Akagün şarkısını ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e özel olarak dinletti. Tatlıses "Bu şarkı düğünleri coşturur" dedi.
Zamansız Akşamlar" adlı eseriyle tanınan Türk Sanat Müziği sanatçısı Neveser Gerginok,"Yanımdaki Sevgilim” şarkısını sevenleriyle buluşturdu.Kuzey Yapım etiketiyle dijital platformlarda olan "Yanımdaki Sevgilim"in sözleri Güzide Füsun Arkış'a, müziği ise Ömer Öcal'a ait. Mix mastering'ini Candar Köker'in yaptığı şarkının İstanbul Stüdyoları'nda çekilen nostaljik klibinin yönetmenliğini de Candar Köker üstlendi.Yeni iki şarkı için stüdyoya giren Neveser Gerginok bayramda sevenlerine yeni şarkılarıyla bahar sürprizi yapmaya hazırlanıyor.