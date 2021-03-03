'Buckingham Sarayı planlı karalama kampanyası düzenledi': Meghan'ın elbisesindeki gizli mesaj

KIYAFETİN GİZLİ ANLAMI O desen beyaz bir lotus çiçeği. Bu çiçek Hindistan'da ve Hindu ikonografisinde yer alan bir sembol. İddialara göre Markle'ın bu kıyafeti gizli bir anlam taşıyor. Lotus çiçeği ruhsal aydınlanmayı, büyüyüp olgunlaşmayı ve yeniden doğuşu simgeliyor. Bu çiçek, Markle'ın İngiltere'den ayrılıp ABD'de yeni bir hayata başlamasının yani yeniden doğuşunun da simgesi olarak görülüyor bir anlamda.