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Haber Giriş: 03 Mart 2021 - 15:04 | 

'Buckingham Sarayı planlı karalama kampanyası düzenledi': Meghan'ın elbisesindeki gizli mesaj

 İngiliz kraliyet ailesinin belki de Amerikalı Wallis Simpson'dan bu yana gördüğü en olaylı gelin olan Meghan Markle, yine manşetlerde yer almaya devam ediyor.

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1GERİLİM TIRMANIYOR

GERİLİM TIRMANIYOR

Eşi Prens Harry ile birlikte ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in sorularını yanıtladığı programın yayınlanmasından önce Buckingham Sarayı ile Markle ve Harry arasında karşılıklı gerilim de beklenmedik bir noktaya geldi. 

2HAYRANLARI HEYECANLA BEKLİYOR

HAYRANLARI HEYECANLA BEKLİYOR

Bu arada Prens Harry ile Meghan Markle'ın hayranları da röportajın fragmanları yayınlandıktan sonra büyük bir heyecanla yayın gününü beklemeye başladı. Milyonlarca kişi fragmandaki her tür ayrıntıyı mercek atına almaya başladı. İlginin yöneldiği ayrıntılardan biri de Meghan Markle'ın kıyafeti. 

3O ÇİÇEK DESENİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

O ÇİÇEK DESENİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Winfrey röportajı için Harry, açık renk bir takım elbise giydi. İkinci bebeğine hamile olan Meghan Markle ise sağ omuzundan göğsüne doğru uzanan beyaz bir çiçek figürünün yer aldığı siyah bir elbise giydi. Markle'ın 3 bin 300 sterlin değerindeki bu elbisesi ünlü Armani firmasının imzasını taşıyor. Hayranlarının gözünden kaçmayan ayrıntı ise elbisenin üzerindeki beyaz çiçek deseni.

4KIYAFETİN GİZLİ ANLAMI

KIYAFETİN GİZLİ ANLAMI

O desen beyaz bir lotus çiçeği. Bu çiçek Hindistan'da ve Hindu ikonografisinde yer alan bir sembol. İddialara göre Markle'ın bu kıyafeti gizli bir anlam taşıyor. Lotus çiçeği ruhsal aydınlanmayı, büyüyüp olgunlaşmayı ve yeniden doğuşu simgeliyor. Bu çiçek, Markle'ın İngiltere'den ayrılıp ABD'de yeni bir hayata başlamasının yani yeniden doğuşunun da simgesi olarak görülüyor bir anlamda.

5ÇARPICI İDDİALAR

ÇARPICI İDDİALAR

Meghan Markle, röportajın yayınlanmasına sayılı günler kala The Times gazetesinde kendisiyle ilgili çıkan haberle de gündemde. Markle, bu habere tepkisini de gizlemedi.   Söz konusu haberde, Markle'ın, Kensington Sarayı'nda yaşadığı dönemde çalışanlarına karşı kötü davranışlar sergilediği öne sürülüyor. Gazetenin Prens Harry ve Meghan Markle ile birlikte çalışan iletişim sekreteri Jason Knauf'a dayandırdığı bu iddialara göre, Markle iki çalışanı aşağılayıp taciz ettikten sonra bir diğerinin de güvenini sarstı. 

6BASKI GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

BASKI GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Bu arada şu sıralar Prens Harry'nin ağabeyi Prens William ve eşi Kate Middleton ile birlikte çalışmakta olan Knauf'un 2018 yılında meydana gelen bu olay sırasında çalışanları korumaya çabaladığı ve Markle'dan da büyük baskı gördüğü ileri sürüldü.

7SİSTEMLİ KARALAMA KAMYANYASI

'SİSTEMLİ KARALAMA KAMYANYASI'

Bu haberin ardından Meghan Markle ve Prens Harry de avukatları aracılığıyla iddialara yanıt verdi. Bütün bunların kendisini üzdüğünü söyleyen Markle, Buckingham Sarayı tarafından kendisine yönelik sistemli bir karalama kampanyası yapıldığını belirtti.

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Harry ile Meghan'ın avukatları, çiftin Opran Winfrey ile yaptıkları röportaj yayınlanmadan önce Buckingham tarafından kendileri aleyhine bu asılsız iddiaların ortaya atıldığını savundu. 

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