Bubonik veba nedir ve ne demek? Çin yeni hastalık Bubonik Veba ile sarsılıyor!

Bubonik veba, orta çağdan bu yana varlığını sürdüren ölümcül hastalıklardan birisidir. O dönemde 'Kara ölüm' olarak adlandırılan bubonik veba, hastalığın belirli bir safhasından sonra ciltte oluşan siyah lekeler nedeniyle bu ismi almıştır. Siyah lekelerin nedeni ise iç organlarda oluşan kanamanın deri altında birikmesinden oluşmaktadır. Peki, bubonik veba nedir ve ne demek? İşte, o hastalık hakkında detaylı bilgiler



BUBONİK VEBA NEDİR?



Vebanın en sık görülen formudur. Orta çağ Avrupa’sında ‘Kara Ölüm’ olarak bilinirdi. Pirenin ısırdığı ve bakterilerin vücuda girdiği yere en yakın lenf bezlerinde ağrılı şişme ve iltihaplanma görülür. İleri dönemlerde iltihaplı lenf nodları açılarak akıntlı hal alır. Tedaviye hemen başlanmazsa bakteri vücudun her yerine yayılarak akciğer ve septisemik forma dönüşebilir.



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