Bubonik veba nedir ve nasıl bulaşır? Çin bu kez bubonik veba belirtileri ile merak ediliyor

ÇİN'DE GÖRÜLEN BUBONİK VEBA NEDİR? Çin'de veba hastalığı milyonlarca insanın yaşadığı ülkede yeni bir alarmın verilmesine neden oldu. Bubonik veba vakası ile yeni bir hastalık gündemine daha sahip olan Çin, yeni çıkan hastalık ile ilgili araştırmalarına başladı. Bubonik veba olarak bilinen ve pire ısırması ya da vebanın bulaştığı hayvanları tüketme yoluyla bulaşan bu hastalık, vücudu yavaş yavaş etkisi atına alarak bitirebilme tehlikesine sahiptir.



Bubonik veba, orta çağdan bu yana varlığını sürdüren ölümcül hastalıklardan birisidir. O dönemde 'Kara ölüm' olarak adlandırılan bubonik veba, hastalığın belirli bir safhasından sonra ciltte oluşan siyah lekeler nedeniyle bu ismi almıştır. Siyah lekelerin nedeni ise iç organlarda oluşan kanamanın deri altında birikmesinden oluşmaktadır.



