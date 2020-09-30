Bubonik veba nedir? Çin'de görülen bubonik veba nasıl bulaşır?
Bubonik veba adıyla bilinen ve geçtiğimiz yüzyıllarda dünya genelinde 25 milyon kişinin ölümüne neden olan bulaşıcı hastalık, aylar önce Çin'de görülmesinin üzerine bu kez Moğolistan'da tespit edildi. Yüksek ateş, üşüme, baş ağrısı, ishal ve lenf bezlerinin şişmesi gibi belirtiler gösteren bubonik veba, insanlara çeşitli yollarla bulaşabiliyor. Peki, bubonik veba nedir ve belirtileri nelerdir? İşte, bubonik vebanın insanlara bulaşma süreci hakkında detaylı bilgiler
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Bubonik veba, insanlara çeşitli yollarla bulaşabilmektedir. Orta çağ dönemlerinde 'Kara ölüm' olarak adlandırılan bubonik veba, yüzde oluşan siyah lekeler nedeniyle bu ismi almıştır. Bu lekelerin oluşma nedeni ise iç organlardaki kanamanın deri altındaki birikmesi olarak açıklanmaktadır. Peki, bubonik veba belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır? İşte, bubonik veba hakkında bazı bilgiler
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BUBONİK VEBA NEDİR?
Çin'de veba hastalığı milyonlarca insanın yaşadığı ülkede yeni bir alarmın verilmesine neden oldu. Bubonik veba vakası ile yeni bir hastalık gündemine daha sahip olan Çin, yeni çıkan hastalık ile ilgili araştırmalarına başladı. Bubonik veba olarak bilinen ve pire ısırması ya da vebanın bulaştığı hayvanları tüketme yoluyla bulaşan bu hastalık, vücudu yavaş yavaş etkisi atına alarak bitirebilme tehlikesine sahiptir.
Bubonik veba, orta çağdan bu yana varlığını sürdüren ölümcül hastalıklardan birisidir. O dönemde 'Kara ölüm' olarak adlandırılan bubonik veba, hastalığın belirli bir safhasından sonra ciltte oluşan siyah lekeler nedeniyle bu ismi almıştır. Siyah lekelerin nedeni ise iç organlarda oluşan kanamanın deri altında birikmesinden oluşmaktadır.
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Vebanın en sık görülen formudur. Orta çağ Avrupa’sında ‘Kara Ölüm’ olarak bilinirdi. Pirenin ısırdığı ve bakterilerin vücuda girdiği yere en yakın lenf bezlerinde ağrılı şişme ve iltihaplanma görülür. İleri dönemlerde iltihaplı lenf nodları açılarak akıntlı hal alır. Tedaviye hemen başlanmazsa bakteri vücudun her yerine yayılarak akciğer ve septisemik forma dönüşebilir.
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Bubonik vebada bakteri vücuda girdikten sonra 3 ila 8 gün içinde etkisini gösterir.
Belirtileri, yüksek ateş, üşüme duygusu, başağrısı, ishal ve bubo adı verilen, lenf bezi şişmeleridir
Deri altında ve iç organlarda kanama başladığı zaman da, akan kanın birikmesi sonucu ciltte siyah lekeler oluşur.
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Hastalıktan korunmanın en etkili yolu hastalığın bulaşmasına neden olan pirelerin yaşadığı yerlerden ve hayvanlardan uzak durmaktır. Çevre daima temiz olmalı, güneş gören yerler tercih edilmelidir( bakteri güneş ışınlarının etkisinde kaldığında hızla ölür) ve en önemlisi veba hastalığı taşıyan kişi ve hayvanlar ile temastan kesinlikle kaçınılmalıdır. Kırsal alanlarda kalacaklar ve açık hava etkinliklerine katılacaklar mutlaka DEET içeren böcek öldürücüler ve permetrinli giysi ve eşyalar kullanmalıdır. Aşı çalışmaları devam etmektedir.