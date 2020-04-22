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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 09:59,

Bu yüzden yeni eşini evde bırakıp eski eşine gitmiş

Koronavirüs karantinası sırasında ünlüler dünyasının en çok konuşulan ikilisi Bruce Willis ile eski eşi Demi Moore oldu.

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1İŞTE GERÇEK NEDEN

İŞTE GERÇEK NEDEN

Willis'in şu andaki eşi Emma ve iki küçük kızını evde bırakıp eski eşi ve o eşinden olan kızlarının yanında karantina geçirmesinin nedeni merak ediliyordu. Sonunda o nedeni Moore ile Willis'in kızı Scout açıkladı. 

2HEP BİRLİKTE KARANTİNA

HEP BİRLİKTE KARANTİNA

Willis, eski eşi Demi Moore, kızları ve onların erkek arkadaşlarıyla birlikte Idaho'da karantinada. Moore'un evinde Bruce Willis'in yanı sıra kızları 28 yaşındaki Scout, 26 yaşındaki Tallulah, 31 yaşındaki Rumer, iki kızının erkek arkadaşları ve Moore'un asistanı da bulunuyor.

3HER GÜN BİR ETKİNLİK

HER GÜN BİR ETKİNLİK

Grup, eğlenceli karantina etkinlikleri sırasında çekilen pozlarını da sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

4ONLARI NEDEN BIRAKTI

ONLARI NEDEN BIRAKTI?

Willis'in şu an evli olduğu Emma Heming ve iki küçük kızıyla birlikte Los Angeles'ta değil de eski eşinin evinde karantina sürecinde olması da çiftin arasının kötü olduğu söylentilerini alevlendirmişti. Fakat gerçeği Moore ile Willis'in kızı Scout sosyal medya paylaşımında açıkladı.

5KÜÇÜK KIZIN TESTLERİ BEKLENİYOR

KÜÇÜK KIZIN TESTLERİ BEKLENİYOR

Scout Willis'in açıkladığına göre Willis ile birlikte Heming ve küçük kızları da karantinayı Moore'un Idaho'daki evinde geçirecekti. Fakat Willis'in 5 yaşındaki kızı Evelyn'in ayağına parkta oynarken bir iğne battı.

6ONLAR DA KATILACAK

ONLAR DA KATILACAK

Bunun üzerine küçük kıza herhangi bir hastalık bulaşıp bulaşmadığının anlaşılması için bazı testlerden geçmesi gerekti. Bu yüzden de Willis'in şimdiki eşi Emma Heming kızları, 8 yayındaki Mabel ve 5 yaşındaki Evelyn ile birlikte Los Angeles'ta kaldı. Scout Willis, küçük kardeşinin sağlığıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığı iyice kesinleşince onların da kendilerine katılacağını açıkladı.

7UZUN SÜRE EVLİ KALDILAR

UZUN SÜRE EVLİ KALDILAR

57 yaşındaki Demi Moore ile 65 yaşındaki Bruce Willis. 1987 ile 2000 arasında evliydi. Üç kızları olan çift bu uzun evliliğin ardından boşandı. Moore, daha sonra 2005 ile 2015 arasında Ashton Kutcher ile evli kaldı.

8WILLISİN İKİNCİ EŞİ

WILLIS'İN İKİNCİ EŞİ

Bruce Willis ise 2009 yılından bu yana Emma Heming ile evli. Bu evlilikten de iki tane kızı bulunuyor.

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