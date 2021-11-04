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Haber Giriş: 04 Kasım 2021 - 08:38 | 

Bu yılın son ALES oturumu ne zaman? İşte 2021 ALES/3 tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bu sene üçüncüsü yapılacak olan ALES için bekleyiş başladı. Başvurularını tamamlayan binlerce aday sınav takvimine odaklandı. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak?

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Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, kariyerleri açısında daha yüksek bir konuma gelebilmeleri için yüksek lisansa kabulde gerekli olan ALES'e girmek istiyorlar. 2021'de ALES sınavının yapılacağı son oturum binlerce üniversite mezunu tarafından araştırılıyor. İşte 2021 ALES/3 tarihi...

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.

3ALES HAKKINDA

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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