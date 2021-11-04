Bu yılın son ALES oturumu ne zaman? İşte 2021 ALES/3 tarihi

Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, kariyerleri açısında daha yüksek bir konuma gelebilmeleri için yüksek lisansa kabulde gerekli olan ALES'e girmek istiyorlar. 2021'de ALES sınavının yapılacağı son oturum binlerce üniversite mezunu tarafından araştırılıyor. İşte 2021 ALES/3 tarihi...