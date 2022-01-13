Gündem Haber Giriş: 13 Ocak 2022 - 14:05 | 13 Ocak 2022 - 14:05

Bu yıl yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 eğitim yılı okulların kapanış tarihi

Çeşitli kademelerde eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, devlet ve özel kurumlarda görev alan yüz binlerce öğretmen ile öğrencilerin ailelerini yakından ilgilendiren 2022 yaz tatilinin başlangıcına, henüz uzun bir zaman dilimi var. Öğrenciler, haziran ayı içinde karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak. Peki, 2022'de okullar ne zaman kapanacak?