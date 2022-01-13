MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBu yıl yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 eğitim yılı okulların kapanış tarihi
GeriGündem Bu yıl yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 eğitim yılı okulların kapanış tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 13 Ocak 2022 - 14:05 | 

Bu yıl yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 eğitim yılı okulların kapanış tarihi

Çeşitli kademelerde eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, devlet ve özel kurumlarda görev alan yüz binlerce öğretmen ile öğrencilerin ailelerini yakından ilgilendiren 2022 yaz tatilinin başlangıcına, henüz uzun bir zaman dilimi var. Öğrenciler, haziran ayı içinde karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak. Peki, 2022'de okullar ne zaman kapanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
2022'nin başlaması ile birlikte, okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz eylül ayında başlayan yoğun ders ve sınav temposuna bir an önce ara vermek isteyen çok sayıda öğrenci, MEB'in açıkladığı tarih bilgisini sorguluyor. İşte, 2021-2022 eğitim yılı okulların kapanış tarihi...
2SÖMESTR NE ZAMAN

SÖMESTR NE ZAMAN?

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
3İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ

İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.
4YAZ TATİLİ BAŞLANGICI

YAZ TATİLİ BAŞLANGICI

İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi