Bu yıl üniversiteler ne zaman açılacak? İşte akademik yılla ilgili son ayrıntılar
Yüz binlerce üniversite öğrencisi okulların açılacağı tarihi sorguluyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle aylardan bu yana kampüslerinden uzak kalan ve şimdi ise tatilde olan üniversiteliler, 2020-2021 sezonunda derslerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
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Üniversitelerin açılacağı tarihe yönelik beklentiler eylül ayına yaklaşıldıkça artıyor. Geçtiğimiz eğitim yılının bahar dönemini online olarak tamamlayan öğrenciler, şimdi yeni dönemin akıbetini merak ediyor. Öte yandan bu yıl ilk kez üniversiteye kayıt olacak adaylar da tarih araştırmaları yapıyor. İşte, 'Bu yıl üniversiteler ne zaman açılacak?' konusu hakkında ayrıntılar...
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2020-2021 EĞİTİM YILI BAŞLANGIÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Normal şartlarda her yıl eylül ayında açılan üniversitelerin bu yılki açılış tarihleri hakkında henüz net bir bilgi yok.
Konuya ilişkin YÖK başta olmak üzere ilgililerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."