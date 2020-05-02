Bu yıl sınıfta kalma olacak mı? Sorumlu sınıf geçme nasıl olacak?
Koronavirüsü önlemleri kapsamında okulların açılacağı tarihle ilgili Milli Eğitim Bakanı mayıs sonunu işaret etti. Sağlık Bakanlığı'nın da onayıyla okulların açılacağı tarih beklenirken, Bakan Selçuk online eğitim sistemi kapsamında Sınıf geçmeyle ilgili bilgiler verdi. Açıklama sonrası veli ve öğrenciler sınıfta kalmanın bu sene olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bu yıl sınıfta kalma olacak mı? Sorumlu sınıf geçme nasıl olacak? İşte, sınıf geçme durumuyla ilgili merak edilen bazı bilgiler...
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1
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Ülkemizde görülen korona virüsü nedeniyle mart ayından itibaren evde eğitim devam ediyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçerek öğrencilerin derslerden geri kalmaması adında telafi eğitimle ilgili bilgileri sunarak, "Öğrencilerin not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler" dedi. İşte, sorumlu sınıf geçme ve konuyla ilgili bazı ayrıntılar...
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BU YIL SINIFTA KALMA OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıf geçmeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu;
Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Dolayısıyla şu anda ikinci dönemde bir not verilmesi söz konusu değil, birinci dönemin notları geçerli. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler, diyelim ki bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.
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SORUMLU SINIF GEÇME NEDİR?
Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.
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Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.
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Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır. Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır. Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.