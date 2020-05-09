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Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 21:49,

Bu yıl sınıfa kalma var mı? Sorumlu sınıf geçme sistemi nasıl olacak? Resmi Gazete'de yayımlandı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları yönetmeliğine yönelik yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Telafi eğitim, sorumlu sınıf geçme, telafi eğitimleri puan değerlendirmeleri, başarı değerlendirmesi gibi birçok konu yürürlüğe girdi. Sınıf geçme sistemiyle ilgili daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamada bulunarak sorumlu sınıf geçme sistemiyle ilgili bilgiler kaydetmişti Peki, bu yıl sınıfa kalma var mı? Sorumlu sınıf geçme nedir, ne demek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

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Normalleşme takviminin gündeme gelmesiyle beraber, 1 Haziran'da okulların açılacağı duyuruldu. Evden eğitim süreci devam ederken sınıf geçme sistemi de, okul yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle beraber gündeme geldi. Sorumlu sınıf geçme, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınıf geçme yönetmeliği içerisinde yer alan maddelerden birisidir. Tüm senenin ağırlıklı puan ortalaması 50’nin altında olanlardan zayıf sayısı 3’e kadar olanlar sorumlu sınıf geçme imkanından faydalanabiliyor. İşte, sorumlu sınıf geçme ve yıl ki sınıf geçme süreciyle ilgili detaylar...

2SORUMLU SINIF GEÇME NEDİR
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SORUMLU SINIF GEÇME NEDİR?

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte ayrıca şunlar yer alıyor:

Doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan, şartları sağlamayan öğrenciler alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri sınavının yapılamaması durumunda işletmede beceri/mesleki eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yıl sonu başarı puanı olarak değerlendirilerek, teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla bir üst sınıfa geçecek.

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Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler ise söz konusu şartlar kapsamında değerlendirilmeyecek. Öğrencilerin yeni ders yılı sonundaki başarı durumu, bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilecek. Yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim yapılabilecek ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmayacak.

4BU YIL SINIFTA KALMA OLACAK MI
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BU YIL SINIFTA KALMA OLACAK MI?

Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda, bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yıl sonu puanı olarak sayılacak.

Oluşan bu yıl sonu puanı, ağırlıklı puan, yıl sonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılacak.

5VELİNİN ONAYI GEREKECEK
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VELİNİN ONAYI GEREKECEK

İlkokul 1'inci, 2'nci ve 3'üncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

6BAKAN SELÇUK AÇIKLAMIŞTI
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BAKAN SELÇUK AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıf geçmeyle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Dolayısıyla şu anda ikinci dönemde bir not verilmesi söz konusu değil, birinci dönemin notları geçerli. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler, diyelim ki bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.

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