Bu yıl sınıfa kalma var mı? Sorumlu sınıf geçme sistemi nasıl olacak? Resmi Gazete'de yayımlandı

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMIŞTI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıf geçmeyle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;



Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Dolayısıyla şu anda ikinci dönemde bir not verilmesi söz konusu değil, birinci dönemin notları geçerli. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler, diyelim ki bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.