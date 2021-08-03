Bu yıl KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim Sınavı var mı? İşte ÖSYM'den alınan son tarihler
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu bu yıl da başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca yapılan 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu geride kaldı. Şimdi ise Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS sınavı gündem oldu. Peki, Bu yıl KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim Sınavı var mı?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür), Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumları yapıldı. Bu oturumların ardından iki yıllık üniversite mezunları ile lise mezunlarının sınav tarihi araştırmaları yoğunlaştı. İşte, ÖSYM'den alınan son tarihler...
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Üniversitelerin iki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşlar ve lise diploması aldıktan sonra eğitim hayatını noktalayan vatandaşlar, ÖSYM'nin kendi düzeylerine yönelik düzenleyeceği KPSS sınavının tarihlerini sorguluyor.
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KPSS'nin ön lisans mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmayacak.
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Sınavlar ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi netleştiği takdirde, sınav tarihlerine haberimizde yer vereceğiz.