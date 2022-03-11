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Bu yıl ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2022 Ramazan ayı orucu hakkında bililer

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2022 Ramazan ayının başlangıcına sayılı günler kala birçok Müslüman, bu mübarek ayının başlangıç tarihini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre bu yıl ilk oruç ibadeti nisan ayında başlayacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

1/3Bu yıl ilk oruç ne zaman tutulacak İşte 2022 Ramazan ayı orucu hakkında bililer

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı bu yıl da vatandaşlar tarafından tarafından idrak edilecek. Dini vazifelerini yerine getirebilmek için bekleyen vatandaşlar 2022 Ramazan ayının başlayacağı zamanı araştırıyor. İşte, 2022 Ramazan ayı takvimi...

2/3ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

3/3RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

 

 

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