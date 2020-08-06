Bu yazın en güzeli sizce kim?

Bergüzar Korel Bergüzar Korel, bu yazın en öz güvenli en bol mesajlı bikinili pozların sahibiydi. Ünlü oyuncu, ikinci oğlu Han’ı kucağına aldıktan 4 ay sonra tatile çıktı. Doğum sonrası bikinili fotoğraflarını paylaşırken, kendi haberini de kendi yazdı. Korel, “Berguzar Korel bikinili yakalandı. Kilolu haliyle dikkat çekti. Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel’in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı” dedi. Bu hareketi tüm kadınlar tarafından ilham verici bulundu.