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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 07:00,

Bu yazın en güzeli sizce kim?

Evlere kapandığımız zorlu günlerin ardından soluğu tatilde alan ünlü güzeller, kusursuz fizikleriyle yazın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Peki, bu yazın en güzeli sizce kim?

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Karantina günlerinin ardından soluğu tatil beldelerinde alan ünlü kadınlar, hem güzellikleri hem de plaj stilleriyle magazin sayfalarını süslüyor. Peki sizce aralarından en güzeli kim? Kelebek, Instagram sayfası @hurriyetkelebek’te 2020 yazının en güzel ünlüsünü seçiyor. Siz de oylamaya katılın, beğendiğiniz ünlüye oy verin.

2Bergüzar Korel
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Bergüzar Korel

Bergüzar Korel, bu yazın en öz güvenli en bol mesajlı bikinili pozların sahibiydi. Ünlü oyuncu, ikinci oğlu Han’ı kucağına aldıktan 4 ay sonra tatile çıktı. Doğum sonrası bikinili fotoğraflarını paylaşırken, kendi haberini de kendi yazdı. Korel, “Berguzar Korel bikinili yakalandı. Kilolu haliyle dikkat çekti. Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel’in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı” dedi. Bu hareketi tüm kadınlar tarafından ilham verici bulundu.

3Berrak Tüzünataç
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Berrak Tüzünataç

Oyuncu Berrak Tüzünataç da karantina yorgunluğunu tatilde attı. Güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle sahilde tüm bakışların kendisine çevrilmesini sağladı. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Tüzünataç, sosyal medya hesabına da fotoğraflarını yükledi.

4Aslı Bekiroğlu
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Aslı Bekiroğlu

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun tatil fotoğraflarını Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök de köşesine taşıdı ve “Keyifle izlediğim Aslı Bekiroğlu sevgilisi ile tatil yaparken çekilmiş. Yıllardır ‘sıfır beden’ denilen ölçünün kadınları güzellikten uzaklaştırdığını söylüyorum. 42 beden kadının sıfır bedenden daha güzel olduğunu yazıyorum. Şu fotoğrafa bakın ve tarafsız gözle söyleyin. Sıfır beden mi... Yoksa Aslı Bekiroğlu mu?” sorusunu sordu. Peki, sizce hangisi?

5Demet Şener
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Demet Şener

Tescilli güzellerden Demet Şener, Bodrum’da tatil yaptı. 43 yaşındaki eski modelin her daim fit görüntüsünün arkasında ise yıllarca yaptığı yoga ve pilates olduğu biliniyor.

6Merve Oflaz
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Merve Oflaz

Oyuncu Merve Oflaz, sık sık pilates ve yoga yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Oflaz’ın bikinili ve fit hali de sahilde dikkatlerden kaçmadı.

7Eda Ece
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Eda Ece

Eda Ece, Bodrum’da tatilinde görüntülenen isimlerdendi. Ece’nin karantinadan çıkmış olmasına rağmen düzgün fiziği dikkat çekti.

8Burcu Özberk
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Burcu Özberk

Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Burcu Özberk, tatil paylaşımlarıyla kendine hayran bıraktı. Özberk’in karantina döneminde fit kaldığı gözden kaçmadı.

9Belçim Bilgin
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Belçim Bilgin

Oyuncu Belçim Bilgin, sezonu Çeşme’de açarken görüntülendi. Bikinili görüntülenen oyuncunun, her daim fit hali objektife böyle yansıdı.

10Melisa Şenolsun
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Melisa Şenolsun

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Melisa Şenolsun, mayolu bir pozunu Instagram hesabından paylaştı. Genç oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

11Merve Boluğur
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Merve Boluğur

Merve Boluğur, bu yazın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. İlişkisi, üniversite sınavına giriş macerası, mayo seçimi ve sahil danslarıyla adeta imajını tazeledi. Oyuncunun, ekrandan uzak kaldığı dönemde kilo almadığı da gözlemlendi.

12Irmak Ünal
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Irmak Ünal

Sarıya boyattığı saçları, karın kasları ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Irmak Ünal, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. 2 çocuk annesi oyuncu, fiziğini yoğun spor temposuna borçlu olduğunu söyledi.

13İvana Sert
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İvana Sert

Düzenli spor yaptığı bilinen Ivana Sert, bu yaz da kaslı vücuduyla bakışları üzerinde topladı. Sert, karantinada mezarlıklarda yürürken objektife yakalanmıştı.

14Özlem Yıldız
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Özlem Yıldız

Özlem Yıldız, bütün yazı denizde geçiren ünlülerdendi. 39 yaşında, bir çocuk annesi sunucu, bronz teni ve bikini seçimleriyle adından söz ettirdi.

15Hilal Altınbilek
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Hilal Altınbilek

Hilal Altınbilek, bikinili pozlarıyla sosyal medyada çok konuşulan isimler arasındaydı. Genç oyuncu, Bodrum ve Çeşme tatilleri boyunca formunu koruduğu gözden kaçmadı.

16Ezgi Avcı
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Ezgi Avcı

Adını 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında duyuran Ezgi Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkat çekti. Eski voleybolcu, formunu nasıl koruduğunu şöyle anlattı: “Günde 10 bin adım atıyorum. Beslenmeme dikkat etmekle birlikte arada küçük kaçamaklar yapıyorum.”

17Demet Özdemir
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Demet Özdemir

18Ebru Şahin
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Ebru Şahin

19Çağla Şıkel
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Çağla Şıkel

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Burcu Esmersoy

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Buse İskenderoğlu

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Eda Taşpınar

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Aybüke Pusat

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Hande Ataizi

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Şevval Şahin

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Zeynep Demirel

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