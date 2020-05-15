Bu yaz tatil yapabilecek miyiz!

Bu yüzyılın en büyük felaketi olan koronavirüs, sosyal ve ekonomik hayatı, hareket ve seyahat gibi temel özgürlüklerimizi teslim aldı. Hızla yayılan pandemiyi durdurmak için alınan önlemler çerçevesinde sınırlar bir anda kapandı. Tüm dünyayla seyahat bağlantımız koptu. Avrupa’nın birçok ülkesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İnsanlar evlere hapsoldu. Hükümet yetkilileri bu yıl tatil planı yapmayın çağrılarında bulundu. Almanya dünya genelinde 14 Haziran’a kadar seyahat uyarısı yayınladı. Ancak pandeminin yavaşlamasıyla birlikte normal hayata dönmek için önlemler yavaş yavaş gevşetilmeye başladı. Almanya 15 Haziran’dan itibaren Avusturya, İsviçre ve Fransa’ya sınır kontrollerini kaldırma kararı aldı. Hemen devamı geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas pazartesi günü AB dışişleri bakanlarıyla seyahat sınırlamalarının gevşetilmesini görüşecek. Tüm bu adımlar bu yaz başta Türkiye ve başka ülkelerde yaz tatili umutlarını canlandırdı. Bu yaz tatili eğer şartlar elverirse, yine de alıştığımız yaz tatillerine benzemeyecek. Çünkü pandemi bitmedi. Bu nedenle tatil sınırlı ve kurallar içinde geçecek. Tatil ülkelerinde durum nasıl ve yaz tatiline nasıl hazırlanıyorlar?