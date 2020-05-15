Bu yaz tatil yapabilecek miyiz!

Korona pandemisi çerçevesinde bir anda sınırların kapanması ve karantina önlemleriyle seyahat özgürlüğümüz gitti. Ancak koronayla mücadelede olumlu gelişmeler, Avrupa’da sınırları adım adım açma hazırlıkları yaz tatili umutlarını yeniden canlandırdı. Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa gibi Avrupa’nın gözde tatil ülkeleri yaz tatili için hızla hazırlık yapıyor. Peki hangi ülke ne tür hazırlık ve önlemleri planlıyor?
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1
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Bu yüzyılın en büyük felaketi olan koronavirüs, sosyal ve ekonomik hayatı, hareket ve seyahat gibi temel özgürlüklerimizi teslim aldı. Hızla yayılan pandemiyi durdurmak için alınan önlemler çerçevesinde sınırlar bir anda kapandı. Tüm dünyayla seyahat bağlantımız koptu. Avrupa’nın birçok ülkesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İnsanlar evlere hapsoldu. Hükümet yetkilileri bu yıl tatil planı yapmayın çağrılarında bulundu. Almanya dünya genelinde 14 Haziran’a kadar seyahat uyarısı yayınladı. Ancak pandeminin yavaşlamasıyla birlikte normal hayata dönmek için önlemler yavaş yavaş gevşetilmeye başladı. Almanya 15 Haziran’dan itibaren Avusturya, İsviçre ve Fransa’ya sınır kontrollerini kaldırma kararı aldı. Hemen devamı geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas pazartesi günü AB dışişleri bakanlarıyla seyahat sınırlamalarının gevşetilmesini görüşecek. Tüm bu adımlar bu yaz başta Türkiye ve başka ülkelerde yaz tatili umutlarını canlandırdı. Bu yaz tatili eğer şartlar elverirse, yine de alıştığımız yaz tatillerine benzemeyecek. Çünkü pandemi bitmedi. Bu nedenle tatil sınırlı ve kurallar içinde geçecek. Tatil ülkelerinde durum nasıl ve yaz tatiline nasıl hazırlanıyorlar?
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TÜRKİYE: Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara Denizi sahilleri, antik kentleriyle Avrupa ülkelerinin de gözde tatil ülkesi olan Türkiye turizm sezonunu açmak için önemli hazırlıklar yapıyor. Korona önlemleri yavaş yavaş gevşetiliyor. Mayıs sonunda iç turizmin, temmuzda ise dış turizmin adım adım başlaması planlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Mayıs sonu itibariyle ufak ufak başlayacağız turizm trafiğine” dedi. Oteller turizme açılması için sertifika alacak. Sertifikayı almak için 132 kriteri yerine getirmesi gerekiyor. Bu kriterlerin başında 1.5 metre sosyal mesafe, sıkı hijyen önlemleri ve personelin pandemi eğitimi alması geliyor. Tüm bu kriterler düzenli denetlenecek ve sertifikalar buna göre her ay yenilenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrıca Dışişleri Bakanlığıyla birlikte Türkiye’ye yolcu trafiği yapan ülkelere birer niyet mektubu hazırladı. Davet içerikli niyet mektubunda sertifikasyon detayları, Türkiye’nin sağlık altyapısı, yoğun bakım yatak ve ambulans sayıları detaylı yer alıyor.
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AÇIK BÜFE SUNUMU: Oteller aldıkları sertifikaları tesise asacak. Sertifikanın bir barkodu olacak. Misafirler cep telefonlarıyla barkodu okutup otelin koronaya karşı aldığı önlemler ve denetleme sonuçlarını görebilecek. Otelde açık büfe kalacak, sadece sunum şekli değişecek. Büfede aşçı duracak ve herkese istediği yemeği tabağına aşçı koyacak. Plajlarda da 1.5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulacak. Odalar, çıkan kişiden sonra 4-8 saat arası havalandırılacak. Çarşaflar tek kullanımlı olacak. Odaların temizliği ultraviyole ışınları ile gözden geçirilecek. Personelin sağlığı takipte olacak. Her hizmet sonrası dezenfeksiyon uygulanacak. Antalya havaalanı başta olmak üzere tüm merkezi havaalanları, Kapıkule ve İpsala karayolu gümrük kapılarında sağlık bakanlığı test merkezleri kuracak. Her yolcu pasaport kontrolünden önce korona testinden geçecek. Test 2-3 dakika sürecek. Yolcunun Türkiye’deki adresi kaydedilecek. Test sonuçları 5-6 saat içinde sonuçlanacak. Testin pozitif çıkması durumunda yolcuya Türkiye’deki adresinden ulaşılacak.
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İTALYA: Başbakan Giuseppe Conte, deniz kenarında yaz tatili için umut verdi. Ancak İtalya bu sene daha çok iç turizme ağırlık verecek. Pandeminin çok ağır yaşandığı İtalya’ya yurtdışından seyahat ne zaman mümkün olur, henüz çok uzak görünüyor. Güney Tirol bölgesinde mayıs ayı sonunda otellerin açılması planlanıyor. Ülkede plajlarda sosyal mesafe kuralı yoğun tartışma konusu. Güneş şemsiyelerinin birbirinden beş metre aralıklarla konulması ve şezlongların her seferinde dezenfekte edilmesi ve plajlara rezervasyon usulü alınması tartışmaların başını çekiyor. Ama İtalya’da şu an halen bir bölgeden başka bir bölgeye seyahat etme yasağı bulunuyor.
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İSPANYA: Avrupa’da pandemiyi en ağır yaşayan ülkelerden biri olan İspanya’da dış turizm şu an sallantıda. Sınırlar halen kapalı. Ülke içinde seyahat yasağı var. Ayrıca 15 Mayıs itibariyle karantina uygulaması başladı. Ülke dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak. Uygulama korona alarm durumu bitinceye kadar devam edecek. Ama önlemler de bir yandan hafifletiliyor. Oteller çok sıkı şartlar altında bazı bölgelerde açılmaya hazırlanıyor. Ayrıca Almanya havayolları Lufthansa ve yan kuruluşu Eurowings haziran ayı itibariyle virüsün hafif olduğu Mallorca’da Balear adalarına tatilcileri götürmeyi planlıyor.
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YUNANİSTAN: Komşu Yunanistan daha ekonomi krizini atlatamadan şimdi korona kriziyle sarsıldı. Turizm gelirleri ekonomisinin can damarı. Öteki Avrupa ülkelerine kıyasla korona pandemisini çok hafif geçiren Yunanistan, 18 Mayıs’tan itibaren ülke içinde seyahat izni getiriyor ve temmuz ayından itibaren ise turizm sezonunu açmayı planlıyor. Plaj ve havuzlarda güneş şemsiyelerinin birbirinden 3 ile 5 metre arasında mesafeli olması tartışılıyor. Ayrıca otellerde açık büfe mi yoksa yemek masaya mı servis edilecek sorusu da tartışma konusu. Virüsün yayılmasını önlemek için yatakların her gün yapılmaması gerektiği düşünülüyor.
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FRANSA: Fransızlar bu yıl sadece denizi seyretmekle yetindi. Sokağa çıkmayı önemli ölçüde sınırlayan önlemler adım adım gevşiyor. Akdeniz ve Atlantik sahillerinin açılması umudu canlandı. Atlantik sahillerinde bazı plajlar yüzmek ve balık tutmak için açıldı. Kuzey ve güneydeki plajların da açılması bekleniyor.Akdeniz’deki Korsika Adası için ise seyahat yasağı var. Korsika şu an turist istemiyor. Kafe ve restoranlar Fransa’da virüsün az olduğu bölgelerde 2 Haziran’da açılacak. Hükümet Fransızlar için yaz tatilinin mümkün olacağı görüşünde. Paris’in simgelerinden Eifelturm ve Louvre müzesinin eylül ayından önce açılması beklenmiyor.
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HIRVATİSTAN: Adriyatik Denizi kenarındaki Hırvatistan da uzun sahilleri ve zengin koylarıyla bir turizm ülkesi. Turizm gelirleri ekonomisinin can damarı. O nedenle sınırlarını Avrupa’ya bir an evvel açmak istiyor. Seyahat sınırlamaları hafifletildi. Hırvatistan’da teknesi ve emlak sahibi olanlar, ekonomik amaçlı gelenler karantina uygulamasına tabi tutulmayacak.
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AVUSTURYA: Alpler cumhuriyeti Avusturya korona krizinin yol açtığı ekonomik açığını turizm gelirleriyle bir ölçüde telafi etmeyi hedefliyor. Göl ve dağ turizmiyle ünlü Avusturya’ya korona öncesi rezervasyonlar halen duruyor. Rezervasyon yapmış olanların bu haklarını kullanabilecekleri görünüyor. Almanya 15 Haziran itibariyle Avusturya sınır kontrollerini kaldıracak. Turistik tesisler yavaş yavaş açılıyor. Restoran ve kafeler 8 hafta aradan sonra 15 Mayıs itibariyle hizmete başladı. Gelecek hafta müzeler, teleferikler, eğlence parkları ve saraylar açılacak.