Bu yağlar 'yağ' yakıyor! İşte evde tüketebileceğiniz en sağlıklı 6 yağ...
Yağ yemek her zaman kilo almamıza neden olmaz. Bazı yağlar var ki, yağ yakmamıza yardımcı olurlar.
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1
Beslenme listenize eklemeniz gereken en sağlıklı yağları aşağıya bırakıyoruz!
2
Sızma zeytinyağı
Liste başında tabii ki sızma zeytinyağı olacaktı. Araştırmalar düzenli zeytinyağı tüketenlerin daha uzun yaşadığını söylüyor. Salatalarınızı, yemeklerinizi zeytinyağı ile tüketmeye özen gösterin. Zeytinyağının da sızma olanını tercih edin.
3
Tam yağlı yoğurt
Az yağlı, light ürünlerin daha sağlıklı olduğuna dair bir inanış var. Ancak uzmanlar bunun tam tersini söylüyor. Çünkü bir besinin yağının azaltılması demek ekstra işlemden geçmesi demektir. Öte yandan düşük yağlı gıdalar daha fazla şeker içerir.
Bu sebeple yağı azaltılmış besinler yerine normal olanları tercih edin, porsiyon kontrolü yapmayı da ihmal etmeyin. Bu besinlerden biri de yoğurt. Tam yağlı yoğurt iyi yağlara sahiptir ve dolu olduğu sağlıklı probiyotikler sayesinde sindiriminizi geliştirir.
4
Hindistan cevizi yağı
Hindistan cevizi yağı, son dönemlerin en popüler besinlerinin başında yer alıyor. Pişirmesi de herhangi bir sorun olmayan Hindistan cevizi yağını yemeklerinizde, tatlılarınızda ve kahvenize aroma vermek için kullanabilirsiniz. Öte yandan Hindistan cevizi yağını cilt nemlendirici ve makyaj temizleyici olarak da kullanabilirsiniz.
5
Avokado
Avokado, dünyanın en sağlıklı meyvesi olarak kabul ediliyor. Vücudun ihtiyacı olan vitaminleri ve iyi tekli doymamış yağ asitlerini içeren avokado, sindirime yardımcı olur, tok tutar, cildi güzelleştirir ve hatta kanser ile savaşır. Avokadoyu kahvaltılarınızda, salatalarınızda günün istediğiniz öğünü tüketebilirsiniz. Hatta bu sağlık dolu besini tatlı yapımında bile kullanabilirsiniz.
6
Yumurta
Hazırladığımız her 'sağlık dolu yiyecekler' listesinde yer alan yumurta tabii ki en sağlıklı yağlardan biri olarak da biliniyor. Yumurtanın çok yüksek bir protein kaynağı olduğunu bilmeyenimiz yok. Yumurta sarısı, sayısız vitamin, mineral, amino asitler ve iyi yağlar içerir. Haftanın birkaç günü mutlaka yumurta tükettiğinizden emin olun.
7
Ghee
Ghee, en kısa tanımıyla arıtılmış tereyağıdır. Sade yağ olarak da bilinen ghee, yağın en katkısız halidir. Ghee kızartma, soteleme gibi yüksek ısı gerektiren yemeklerde daha rahat kullanılabilir.