Bu yağlar 'yağ' yakıyor! İşte evde tüketebileceğiniz en sağlıklı 6 yağ...

Tam yağlı yoğurt Az yağlı, light ürünlerin daha sağlıklı olduğuna dair bir inanış var. Ancak uzmanlar bunun tam tersini söylüyor. Çünkü bir besinin yağının azaltılması demek ekstra işlemden geçmesi demektir. Öte yandan düşük yağlı gıdalar daha fazla şeker içerir.



Bu sebeple yağı azaltılmış besinler yerine normal olanları tercih edin, porsiyon kontrolü yapmayı da ihmal etmeyin. Bu besinlerden biri de yoğurt. Tam yağlı yoğurt iyi yağlara sahiptir ve dolu olduğu sağlıklı probiyotikler sayesinde sindiriminizi geliştirir.