Bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Silin...
Google'a göre bu fotoğraf uygulamalarından birini kullanıyorsanız başınız fena halde dertte! Telefonunuzda yüklü mü, hemen kontrol edin... İşte kullanıcıları bekleyen yeni tehlike..
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Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...
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Pro Camera Beauty
Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayan bu uygulama hiç de adı gibi 'güzel' değil; fotoğraflarınızı çalan bir uygulama.
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Cartoon Art Photo
Fotoğraflarınızı karikatürize eden bu uygulama da göründüğü kadar masum değil.
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Emoji Camera
Fotoğraflara bolca efekt veren Emoji Camera, emojilerle fotoğraflarınızı süslüyor. Ama tehlike emojinin arkasında gizli.
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Artistic effect Filter
Fotoğraflara farklı stiller kazandıran Artistic Effect Filter, başarılı bir fotoğraf uygulaması gibi görünse de, kullanıcıların telefonlarından her şeyini çalıyor.
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Art Editor
Fotoğraflarınızı sanat eserine dönüştüren Art Editör, Prisma benzeri bir uygulama; ancak hiç de güvenilir değil!
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Beauty Camera
Fotoğraflarınıza güzellik kattığı iddiasıyla gelen Beauty Camera da uzak durmanız gereken uygulamalardan sadece biri.
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Selfie Camera Pro
Selfie görüntülerinizi daha renkli hale getirdiğini iddia eden bu hırsız uygulamaya da dikkat edin.
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Horizon Beauty Camera
Fotoğrafları bir yandan güzelleştirirken, diğer yandan fotoğraflarınızı bir bir çalıyor.
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Super Camera
Fotoğraf çekerken daha başarılı görüntüler elde etmenizi sağlayacağını iddia eden bu uygulamaya sakın güvenmeyin!
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Art Effects for Photo
Fotoğrafları oldukça renkli bir hale getiren uygulama, tam bir virüs yuvası.
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Awesome Cartoon Art
Yine fotoğrafları karikatürize eden bir başka uygulama ile karşınızdayız ve evet Awesome Cartoon Art da oldukça tehlikeli...
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Art Filter Photo
Prisma'ya benzer bir uygulama; ancak fotoğraflarınızı çaldığı da bir gerçek!
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Art Filter Photo Effects
Sol ve sağdaki fotoğraf ayrımına dikkat... Fotoğrafları renklendiren uygulama, pek de göründüğü gibi değil.
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Cartoon Effect
Fotoğraflarınıza güzellik kattığı iddiasıyla gelen Cartoon Effect de uzak durmanız gereken uygulamalardan sadece biri.
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Art Effect
Görüntülerinizi daha renkli hale getirdiğini iddia eden bu hırsız uygulamaya da dikkat edin.
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Photo Editor
Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayan bu uygulama hiç de göründüğü gibi değil! Fotoğraflarınızı çalan bir uygulama...
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Wallpapers HD
Duvar kağıdı uygulaması gibi görünüyor; ancak asıl amacı telefon rehberinizi çalmak.
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Magic Art Filter Photo Editor
Fotoğrafları bir yandan güzelleştirirken, diğer yandan fotoğraflarınızı bir bir çalıyor.
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Fill Art Photo Editor
Fotoğraflara farklı stiller kazandıran Fill Art Photo Editor, başarılı bir fotoğraf uygulaması gibi görünse de, kullanıcıların telefonlarından her şeyini çalıyor.
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ArtFlipPhotoEditing
Fotoğraflarınızı sanat eserine dönüştüren Art Editör, Prisma benzeri bir uygulama; ancak hiç de güvenilir değil!
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Art Filter
Fotoğraflara sanatsal bir dokunuş yaptığı iddiasında olan Art Filter'ı hemen telefonunuzdan silin.
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Cartoon Art Photo
Fotoğrafları çizgi filme dönüştüren başarılı bir uygulama gibi görünüyor; ancak kredi kartı bilgilerini çalıyor.
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Prizma Photo Effect
Prisma'nın sahte sürümü; uzak durun, fotoğraflarınızı farkında olmadan kaptırmayın!
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Cartoon Art Photo Filter
Fotoğraflara saniyeler içinde sıra dışı bir görünüm veriyor; ancak asıl amacı fotoğraflarınızı çalmak...
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Art Filter Photo Editor
Bir fotoğraf filtre uygulaması gibi göründüğüne aldanmayın; büyük bir tuzak...
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Pixture
Google'ın yayınladığı listede başı çeken uygulamalardan... Oldukça geniş kitlelere ulaşan uygulamayı telefonunuzda sakın barındırmayın!
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Art Effect
Bir başka tehlike saçan fotoğraf uygulaması daha...
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Photo Art Effect
Fotoğraflara sanatsal bir dokunuş yaptığı iddiasında olan Photo Art Effect, hemen telefonunuzdan silin.
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Cartoon Photo Filter
Fotoğrafları oldukça renkli bir hale getiren uygulama, tam bir virüs yuvası.