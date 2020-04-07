'Bu Tarz Benim' yarışmacısına şok... Ayşegül Melisa Doğan'ın 7 yıl hapsi isteniyor!

BEŞİKTAŞ'TA BULUŞTULAR 'Bu Tarz Benim' yarışmasıyla fenomen haline gelen Ayşegül Melisa Doğan, 22 Aralık günü güzellik koçu olan arkadaşı Özge Özel ile bir araya geldi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş'ta buluşan ikiliden Doğan, Özel'in ehliyetini çantasından alarak eline geçirdi.