Bu sözler Seda Sayan'a mı? 'Kendine benzemek ne güzel'

11 KEZ AMELİYAT OLDU İlk iş olarak göğüslerine silikon koydurdu. Sonra burnunu düzelttirdi, ardından bir kez daha...



Üç kez çenesini düzelttiren Ataizi, üç kez de şakaklarına doku enjekte ettirdi. Son olarak da üst dudağını silikonla kalınlaştırdı.