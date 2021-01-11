Bu simitler bildiğiniz simitlerden çok farklı! Bir yiyen bir daha acıkmıyor

Tahinli simidin bulunmasında fikir sahibi olan Kerim Göktepe, "Arkadaşımın simit imalathanesi var. Balığa giderken tahinli ürünleri çok tüketiriz. Teknede uzun süre kaldığımızdan dolayı, dayanıklı ürün yapmasını istedim. Tahinli simidi denedi. Herkesin hoşuna gidince ve ilgi görünce satışına başladık. Ben de büfemde küçük bir tezgah açarak satışını yaptım. Öğlen vakti işimiz bitiyor. Tahinli simit tuttu. Satışlarımız iyi. Farklı bir lezzet ve farklı bir tadı Manisa’ya kazandırdığımız için mutluyuz. Herkesin de memnun kaldığı bir ürün oldu" diye konuştu.