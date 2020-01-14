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Haber Giriş: 14 Ocak 2020 - 11:10, /

Bu Sigorta Terimlerini Biliyor Musunuz?

Sigortacılık Hakkında Bilmeniz Gereken 7 Terim

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Hayatın olağan akışında, yaşadığımız güzellikler kadar tatsız sürprizlerle de karşılaşabiliyoruz. Böyle anlarda devreye bizi risk sonrası maddi ve manevi kayıplara karşı güvence altına alan ‘’sigortalar’’ giriyor. İşte sigorta hizmetlerinden yararlanırken karşılaşabileceğiniz 7 sigortacılık terimi…

2SİGORTA NEDİR

SİGORTA NEDİR?

Sigorta, aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, belirli bir miktar paraödemesi yoluyla toplanan tutarın, sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucufiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada kullanıldığı, bir risk transfersistemidir.

3POLİÇE NEDİR

POLİÇE NEDİR?

Kısaca tanımlarsak sigorta senedidir. Yani sigorta sözleşmesinin koşullarınıiçeren belgedir. Sigortacı ile sigortalı arasındaki sigorta sözleşmesinin yazılı, yasal delilidir. İtalyanca polizza sözcüğünden alıntıdır ve "üçüncü kişilere devredilebilenödeme emri" demektir.

4ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET NEDİR

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET NEDİR?

Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.

5REASÜRANS NE DEMEKTİR

REASÜRANS NE DEMEKTİR?

Reasürans, sigorta şirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini güvence altına almasıdır.

6FERDİ KAZA SİGORTASI NEDİR

FERDİ KAZA SİGORTASI NEDİR?

Ferdi Kaza Sigortası; bizi kazalar sonucu oluşabilecek can kaybı, sürekli veya geçici sakatlık, kaza nedeniyle çalışamama gibi tatsız durumlara karşı koruma altına alan sigorta türüdür. Ferdi Kaza Sigortası ile olası bir kaza durumunda uğrayabileceğiniz kayıpları güvence altına alabilirsiniz.

7TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR?

Doktor ve diş hekimlerinin karşı karşıya kalabilecekleri maddi, manevi tazminat ve yargılama giderlerini karşılamaya yönelik zorunlu bir mesleki sorumluluk sigortasıdır.

8LEHDAR KİME DENİR

LEHDAR KİME DENİR?

Sigortadan faydalanan kişidir. Sigorta sözleşmesine doğrudan taraf olabildiği gibi, sigorta ettiren konumundaki diğer bir kimsenin yapmış olduğu sözleşme ile de sigortadan doğrudan veya dolaylı olarak yararlanma konumunu elde edebilir.

9KLOZ NEDİR

KLOZ NEDİR?

Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli, özel şarttır ve taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

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Siz de sigorta hakkındaki bilgilerinizi test etmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz.





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