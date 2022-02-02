Bu sene oruç ne zaman 2022? Diyanet takvimine göre Ramazan ayı tarihleri

Müslümanlar kutsal aylardan sayılan ve bir ay boyunca bereketin arttığı, oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ne zaman başlıyor merak konusu oldu. Bu sene oruç ne zaman 2022, hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet Ramazan tarihleri bilgisi...