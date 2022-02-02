Bu sene oruç ne zaman 2022? Diyanet takvimine göre Ramazan ayı tarihleri

Müslümanlar kutsal aylardan sayılan ve bir ay boyunca bereketin arttığı, oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ne zaman başlıyor merak konusu oldu. Bu sene oruç ne zaman 2022, hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet Ramazan tarihleri bilgisi...
Ramazan ayı bu sene Diyanet takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan tarihinde gerçekleşecek.
Ramazan ayı son günü olan arife günü 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba