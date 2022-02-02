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Bu sene oruç ne zaman 2022? Diyanet takvimine göre Ramazan ayı tarihleri

#Ramazan#Ramazan Bayramı#Bu Sene Oruç Ne Zaman 2022

Üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan ayı tarihleri araştırılmaya başlandı. İslam alemi için 'On bir ayın sultanı' olarak tanımlanan Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2022, bu sene oruç ne zaman? İşte Diyanet Ramazan ayı ve Bayramı tarihleri...

1/3Bu sene oruç ne zaman 2022 Diyanet takvimine göre Ramazan ayı tarihleri

Müslümanlar kutsal aylardan sayılan ve bir ay boyunca bereketin arttığı, oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ne zaman başlıyor merak konusu oldu. Bu sene oruç ne zaman 2022, hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet Ramazan tarihleri bilgisi...

2/3BU SENE ORUÇ NE ZAMAN 2022

BU SENE ORUÇ NE ZAMAN 2022?

Ramazan ayı bu sene Diyanet takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan tarihinde gerçekleşecek.

3/32022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ DİYANET

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ DİYANET

Ramazan ayı son günü olan arife günü 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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#Ramazan#Ramazan Bayramı#Bu Sene Oruç Ne Zaman 2022