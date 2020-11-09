Magazin Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 09:01 | 09 Kasım 2020 - 09:01

Bu sene de böyle oldu: Koronavirüs gölgesinde MTV Avrupa Müzik ödülleri

Her yıl müzik dünyasının en hareketli anlarına sahne olan ödül töreni bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle her zamankinden daha farklı bir şekilde yapıldı.



AFP, Ap, Reuters