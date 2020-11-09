Bu sene de böyle oldu: Koronavirüs gölgesinde MTV Avrupa Müzik ödülleri
Her yıl müzik dünyasının en hareketli anlarına sahne olan ödül töreni bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle her zamankinden daha farklı bir şekilde yapıldı.
AFP, Ap, Reuters
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Müziğin en iyilerinin ödüllendirildiği MTV Avrupa Müzik Ödülleri, birkaç şehirde düzenlenen ve online olarak gerçekleşen törende kazananlara verildi. Törene damgasını vuran ise Güney Koreli pop grubu BTS oldu. Son dönemin en gözde gruplarından BTS, dört tane ödülü evine götürdü.
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MTV Avrupa Müzik Ödülleri ana üssü olan Londra'dan Budapeşte'te birçok farklı lokasyonda yapılan çekimlerle gerçekleşti. Sunucuların birçoğu ile kazananlar daha önce çekilen videoları eşliğinde ödüllerini kabul edip teşekkür konuşması yaptı.Törenin sunuculuğunu Little Mix üstlendi. Ancak grubun üyelerinden Jelsy Nelson sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadı.
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İşte gecenin en iyileri: En iyi şarkı: BTS – Dynamite En iyi sanal canlı konser: BTS
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En iyi grup: BTS En çok hayranı olan grup: BTS
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En iyi sanatçı: Lady Gaga En iyi işbirliği: Karol G – Tusa ft Nicki Minaj En iyi pop sanatçısı: Little Mix En iyi yeni: Doja Cat En iyi Latin şarkıcı: Karol G En iyi rock performansı: Coldplay En iyi hip hop sanatçısı: Cardi B En iyi elektronik müzik: David Guetta En iyi alternatif şarkı: Hayley Williams
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Ve geceden objektiflere yansıyanlar: Anne Marie
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Madison Beer
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Becca Dudlley
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Golden Landis Von Jones
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Anne Marie
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Rita Ora
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Leigh-Anne Pinnock
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Yungblud
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Zara Larsson
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Zara Larsson gece için bir de sahne performansı hazırladı.