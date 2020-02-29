Bu sakatat baharın habercisi

Uykuluk denince akla ilk olarak İstanbul Sütlüce gelse de Türkiye’nin birçok ilinde doya doya yemek mümkün bu sakatatı. Adana’dan Ankara’ya, Marmaris’ten Fethiye’ye en iyi uykuluk mekânlarını şef ve yemek yazarlarımızdan oluşan jüriye sorduk.
35 yıllık emeğin karşılığı - Ömür Restoran / İstanbul
“Güzide ülkemizin uykuluk cennetlerinden biri olan Sütlüce’de uykuluk kelimesinin rakı ve mezelerle birlikte tüketilen yiyecek olarak anılmadığı bir restoranı bulmak için yıllarca araştırdık. Ne sadrazamlar, ne veziriazamlar, ne sancaktarbeyleri gördük ama en nihayetinde huzur ve mutluluğu Ömür Restaurant‘da bulduk. Hafta sonları yer bulmak çok zor. 35 yıldır mangal başında duran Yusuf Usta’ya selam olsun” diyor Salih Seçkin Sevinç. Porsiyon 28 lira. Sütlüce; (0212) 255 68 36
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Salaş ve samimi mekân - Kel Mahmut’un Yeri / Adana
Adana, Yüreğir’de, sanayinin içinde, özellikle pazar günü sokakları dumanaltı bırakan bir yer. Salaş, gösterişsiz, samimi mekân, pazar günleri ciğer şiş ritüeli kadar uykuluğuyla da oldukça meşhur. Üstü hafif baharatlanmış, ızgara şiş şeklinde pişen uykuluğu Adana tipi lavaşa çekip soğanlı salatayla beraber mideye indirebilirsiniz. Porsiyon 22 lira. Yüreğir; (0322) 323 21 47
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Kadıköy'de tek - Asker Abi'nin yeri / İstanbul
Anadolu Yakası’nda uykuluk aradığınız zaman seçenekler sınırlı. Ya pahalı bir ocak başına gideceksiniz ya da haritada bir-iki yere serpiştirilmiş sakatatçıda şansınızı deneyeceksiniz. Ancak Kadıköy rıhtımındaki Asker Abinin Yeri acil uykuluk krizine merhem! Kadiköy merkezde başka uykuluk bulabileceğiniz bir yer yok. Ekmek arası 15, porsiyon 28 lira. Kadıköy; (0216) 330 47 00
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Otobanda ziyafet - Yılmaz Usta Kokoreç / Marmaris
Marmaris-Datça yolu üzerinde 15’inci kilometredeki pazar alanının olduğu yerde (Datça’ya giderken) sağda kalan eski bir servis aracını minik bir büfeye dönüştürmüş Yılmaz Usta. Yıllar içinde de yolculuk edenlerin ziyafet durağı olmuş. Kokoreç ve uykuluk en meşhur lezzetlerinden. Yaklaşmadan önce ararsanız siz gelmeden hazır ediyor. Ekmek arası 25, porsiyon 50 lira. Marmaris; (0534) 634 19 77
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Kaymaklı pilav ve uykuluk - Sadrazam Mahmut / İstanbul
Koray Günyaşar favori uykuluk mekânını anlatıyor: “Sütlüce demek uykuluk demek. Sadrazam Mahmut da özellikle bahar aylarında fındık uykuluğu ile damakta iz bırakıyor. Kaymaklı, bulgurlu sadrazam pilavıyla birlikte sipariş verilirse harika bir ikili ortaya çıkar.” Porsiyon 28 lira. Sütlüce; (0212) 369 56 84
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Kentin vazgeçilmezi - Ciğerci Muharrem Usta / Diyarbakır
Ciğerci Muharrem Usta’nın uykuluk ve mezeleri de favori lezzetler arasında. Şef Özlem Mekik, “Uykuluk ve ciğer denince, Ciğerci Muharrem Usta’dan öncesi ve sonrası oluşur hayatınızda. Yanında biberli salçalı tırnak pidesinden istemeyi unutmayın!” diyor. Porsiyon 28 lira. Kayapınar; (0412) 229 09 96
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Ege usulü, sebzeli - Balmumu Lokanta / İzmir
Geleceğin şeflerini yetiştiren Ahmet Güzelyağdöken uykuluğu kavurarak ya da sebzeli pişiriyor. Ebru Erke, Güzelyağdöken için “Ahmet Abi’nin yaptığı her şey tam usulünce ve çok çok iyidir” diyor.Porsiyon 35 liraAlsancak; (0232) 421 20 24
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Bütün sakatatlar var - Çukur Ciğerci / İstanbul
Feriköy’deki minik ve lokal bir sakatatçı Çukur Ciğerci. Bütün sakatatları bir arada bulabileceğiniz nadir yerlerden. Çorbalar ve söğüşler dışındakiler hep ızgara. İsteyene porsiyon, isteyene ekmek arası... Porsiyon 32 lira. Şişli; (0212) 296 65 60
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Kapısında sıra oluyor - Kebapçı Cahit Usta / Ankara
Çankaya’nın meşhur kebapçısı salaş ve samimi bir mekan olmasının yanı sıra birçok lezzetiyle de ön plana çıkıyor. Mevsiminde pişirdikleri uykuluk Ankaralıları sıraya sokuyor. Porsiyon 35 lira. Çankaya; (0312) 287 92 97
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Etler ondan sorulur - Cin Bal Kebap Salonu / Fethiye
Fethiye’den Kayaköy istikametine doğru giderken hemen yolun sağında kalıyor. Genişce bir otoparkı ve çocuklu aileler için oyun parkı mevcut. Kahvaltı saatlerinden itibaren doluluk yaşanan mekânda etler kasap Turgay Usta’dan soruluyor. Porsiyon 35 lira. Kayaköy; (0252) 618 00 66