Bu sakatat baharın habercisi

35 yıllık emeğin karşılığı - Ömür Restoran / İstanbul “Güzide ülkemizin uykuluk cennetlerinden biri olan Sütlüce’de uykuluk kelimesinin rakı ve mezelerle birlikte tüketilen yiyecek olarak anılmadığı bir restoranı bulmak için yıllarca araştırdık. Ne sadrazamlar, ne veziriazamlar, ne sancaktarbeyleri gördük ama en nihayetinde huzur ve mutluluğu Ömür Restaurant‘da bulduk. Hafta sonları yer bulmak çok zor. 35 yıldır mangal başında duran Yusuf Usta’ya selam olsun” diyor Salih Seçkin Sevinç. Porsiyon 28 lira. Sütlüce; (0212) 255 68 36