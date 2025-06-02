Bu reçel diğerlerinden çok farklı! Duyanlar önce şaşırıyor, tadınca çok beğeniyor... | 'Mangal yaparken aklıma geldi'

Ailesinin 115 yıl önce reçel üretmeye başladığını, kendisinin de yaklaşık 20 yıldır sektörde olduğunu söyleyen Cafer Yıldırım, "Bu işimizi 1910 yılında yapmaya başlamışız. Benim önümdeki ustam 3’üncü kuşak reçelciydi. Nur içinde yatsın inşallah, bize bir yol gösterdi. Biz de o yoldan ilerliyoruz. Onun gösterdiği formüllerle, tecrübelerle aynı şekilde sürdürüyoruz. Yaklaşık 40 çeşit reçel üretimi yapıyoruz. Çilek, vişne, incir, gül reçelinin yanı sıra farklı lezzetlerden de yeşil ceviz reçeli, domates reçeli, zencefil reçeli, kahve reçeli, ananas reçeli, son olarak da son yıllarda revaçta olan süt reçeli ile Şili biberinden yaptığımız acı biber reçeli üretiyoruz” dedi.