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Bu reçel diğerlerinden çok farklı! Duyanlar önce şaşırıyor, tadınca çok beğeniyor... | 'Mangal yaparken aklıma geldi'

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#Recel#Biber#Şili Biberi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 10:27

Bursa’da geleneksel yöntemlerle reçel üreten Cafer Yıldırım (44), Şili biberinden yaptığı reçelle alışılmış tatların dışına çıktı. Ağızda aynı anda hem tatlı hem de acı bir tat bırakan reçele, sadece kahvaltıda değil, yemeklerde de sos olarak kullanılması ile Arap turistler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.