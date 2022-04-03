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Bu Ramazan Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte 2022 Kadir Gecesi tarihi

#Kadir Gecesi#2022 Kadir Gecesi

Mübarek Ramazan ayının bu yıl 2. günü idrak ediliyor. Ramazan'ın son günlerine yaklaşırken, merak edilen konulardan biri de Kadir Gecesi'ne yönelik. Pek çok vatandaş, 'bin aydan daha hayırlı' inanışı olan Kadir Gecesi için araştırmalarına hız verdi. Peki, Kadir Gecesi ne zaman?

1/3Bu Ramazan Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek İşte 2022 Kadir Gecesi tarihi

'Kadir Gecesi ne zaman?' sorusu, Ramazan ayının son günlerine yaklaşılmasıyla, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu mübarek gecenin 2022 tarihi için Diyanet'in işaret ettiği bilgiler sorgulanıyor. İşte, 2022 Kadir Gecesi tarihi...

2/3KADİR GECESİ NE ZAMAN

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, bu yıl 27 Nisan'da idrak edilecek.

3/3KADİR GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

KADİR GECESİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

 

 

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#Kadir Gecesi#2022 Kadir Gecesi