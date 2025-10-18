Bu otomobiller zenginlerin bile rüyasına giriyor! Sınırlı sayıda üretilen modeller var | 'Formula 1 güvenlik aracını günlük kullanıyorum'

Yılmaz’ın müzede sergilediği araçlar arasında Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak gösterilen ünlü sinema sanatçısı Filiz Akın'ın 1974 model Amerikan tek kapı 450 SLC V8 Mercedes aracının yanı sıra Türkiye'de yürür vaziyette sınırlı sayıda olan 1963 model Mercedes 220s, 1982 model Mercedes 280 CE Amerikan Coupe, Formula 1 pilotlarının pistte kullandığı ve nadir olan 190e 2.3 1987 model Mercedes, 1984 c126 500 SEC Wald Japan ve üstü açık 1992 model 129 R 300 SL Mercedes Cabriolet Convertible de yer alıyor.