Bu otomobiller zenginlerin bile rüyasına giriyor! Sınırlı sayıda üretilen modeller var | 'Formula 1 güvenlik aracını günlük kullanıyorum'

Koleksiyona ilk başladığımda araçlarımı satmıyordum. Şu anda ise uzun süredir duran araçları, sıkıldığım araçları satıp farklı model araç alıyorum. Günlük olarak da Formula 1 yarışlarında kazalardan sonra piste giren güvenlik aracı olan 1996 model 5000 cc motor hacmine sahip 55 AMG Mercedes-Benz kullanıyorum. O otomobil de nadir bulunan spor paketlerden. Yine trafikte bu aracı gören, fotoğraf ve video çeken de çok oluyor. F1 tasarımı da herkesin dikkatini çekiyor" dedi.