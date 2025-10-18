×
Gündem Haberleri

Bu otomobiller zenginlerin bile rüyasına giriyor! Sınırlı sayıda üretilen modeller var | 'Formula 1 güvenlik aracını günlük kullanıyorum'

#Samsun#Klasik Mercedes Koleksiyonu#Formula 1 Güvenlik Aracı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 10:25

Samsunlu bir iş adamı, nadir klasik Mercedesleri kendi oluşturduğu müzede sergiliyor. Binek olarak da yine üstünde sireni, çakarı olan, içerisinde mühendis ekibiyle iletişim kurmayı sağlayan dönemin teknolojik sistemlerinin yer aldığı Formula 1 (F1) güvenlik aracını kullanan iş adamının koleksiyonu, zenginlerin bile rüyalarına giriyor.