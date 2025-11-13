×
Bu otomobil 8 yıldır park halinde: Sarmaşıklarla kaplandı | Gören şaştı: Kaderini bekliyor

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Karabağlar#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 14:57

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sahibi 8 yıl önce vefat eden park halindeki otomobil sarmaşıklarla kaplandı. Mahalle sakinleri otomobilin kaderini beklediğini söylerken bazıları ise zamanla otomobile alıştıklarını dile getirdi.